Jövőre az autópályák fizetős szakaszára felhajtás után is lehetne e-matricát vásárolni

Az e-matricás rendszer tervezett változásai szerint az autópályák fizetős szakaszára felhajtás után is lehetne e-matricát vásárolni, hosszabbodna a pótdíj-befizetés határideje, bővülne a nagycsaládosokat érintő úthasználati kedvezmény, valamint csökkennének az autósok költségei és adminisztrációs terhei.



Az előterjesztő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) honlapján kedden közzétett dokumentum szerint az útdíjhasználati jogosultságot a díjköteles útra hajtást követő egy órán belül büntetés nélkül lehetne megvásárolni. A jogosulatlan úthasználatért kiszabott alap-pótdíj az eddigi 30 nap helyett csak 60 nap elteltével emelkedne, emellett csak különbözeti pótdíjat kellene fizetni, ha a jármű a rá vonatkozó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik.



A rendeletmódosító javaslat szerint egy évben többször, az eddigi 15 nap helyett 75 napig is kérhető lenne a pótdíj maximálása két alap-pótdíj vagy különbözeti pótdíj összegére, ha a jogosulatlan úthasználat és az első felszólítás kézhezvétele között eltelt időben kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettség keletkezett. Jelentős büntetés esetén az üzemeltető természetes személy kérelmére részletfizetés lenne engedélyezhető. A változás alapján egy rendszám naptári naponként egy pótdíjjal sújtható, és az éjfélnél kissé tovább tartó úthasználatra nem lehetne két büntetést kiszabni. Az üzemszünet idejét követő legalább 60 percig nem szabható ki pótdíj.



A több mint 7 utas szállítására alkalmas járművek kedvezményét nemcsak a négy-, hanem a háromgyermekes családok is igényelhetnék, egyszerűsödne a jogosultság átírása például családon belüli átadás esetén, emellett megszűnhet az a gyakorlat, amely rendszámelírás esetén karakterenkénti díjfizetést ír elő.



A tervezet szerint júniustól a motorosok kedvezményes havi matricát vehetnének.



Az NFM keddi közleménye hangsúlyozza, hogy a javasolt változtatások kiiktatnák az adminisztratív buktatókat és többletköltségeket. Hozzátették, hogy a megyei matricák bevezetésével megjelent új felhasználók a tapasztalatok szerint gyakran ütköznek kisebb nehézségekbe. A jóhiszemű utazóknak kedvező változásokat az is segíti, hogy a pótdíjak hatékonyabb beszedésével terjed a jogkövető magatartás, így enyhébb elbírálás alá eshetnek a figyelmetlenségből vagy tájékozatlanságból fakadó hibák.



Az új szabályok 2018. január 1-jétől léphetnek hatályba, egyes rendelkezések folyamatban lévő ügyekre is alkalmazhatóak lesznek - írták.