Jövőre új korszak kezdődhet az adózásban

Ha az Országgyűlés megszavazza, jövőre hatályba lépnek az ügyfélbarát adóeljárás alapjait lefektető törvények, és egyszerűbb, könnyebb és még inkább ügyfélbarát lesz az adózás - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel kedden.



A nemzetgazdasági tárca kedden benyújtotta az adózás rendjét meghatározó törvényjavaslatot. Ha a parlament megszavazza, új korszak kezdődhet jövőre az adózásban, az adóhivatal több, Európában is példaértékű szolgáltatással segíti az adózókat - közölték.



A tárca közleménye szerint a belső jogharmonizáció miatt szükséges több adójogszabály módosítása is. A jogtechnikai változásokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tartalmazza, amelyet kedden adott be a tárca a parlamentnek.