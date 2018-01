Július 1-től már a vállalkozások áfabevallás-tervezetét is a NAV készíti el

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára, a NAV vezetője elmondta, ez év végéig az adóhatóság ügyfélszolgálata 64 új helyen lesz elérhető.



Tavaly a NAV 4 millió ember személyijövedelemadó-bevallását készítette el - emlékeztetett az államtitkár, hozzáfűzve: "ennél jobban nem lehet csökkenteni a bürokráciát".



Idén január óta a jövedékiadó-bevallás tervezetet is a NAV készíti el, júliustól pedig az áfabevallás-tervezet kiajánlásával 600 ezer vállalkozást is érint majd a bürokráciacsökkentés - fogalmazott.



Tállai András közölte, tavaly 2,6 millió állampolgár jelent meg a NAV ügyfélszolgálatokon, távlati célként az adóhatóság azt szeretné elérni, hogy minél többen éljenek az e-ügyintézés lehetőségével, amely az állam számára költségcsökkentést eredményezne.



Zöld-Nagy Viktória, a Miniszterelnökség területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a kormányablakokban intézhető ügyek köre az idén az adóügyi ügyintézés lehetőségével is bővül. Hozzátette, egy tavalyi kormányhatározat alapján 91 kormányablakban nyílik adóügyi ügyfélszolgálat, de már most látszik, hogy ennél több helyen van igény a szolgáltatás iránt.



Jelenleg közel 280 kormányablak működik Magyarországon, január 1-jétől mintegy 2500 ügytípust intézhetnek itt az állampolgárok. Tavaly mintegy háromezer állami tisztviselő közel 12 millió ügyfél 14 millió ügyét intézte a kormányablakokban - ismertette a helyettes államtitkár.



Kovács József (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy a kormány 2011-ben, a Magyary-programban indította el a "jó állam, az emberarcú közigazgatás" kialakítását.



Békés megyében jelenleg hét kormányablakban, Orosházán, Szarvason, Szeghalmon, Mezőkovácsházán, Sarkadon, Békésen és csütörtöktől Gyulán lehet adóügyeket is intézni.