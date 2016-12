Kamatdöntő ülést tart ma a monetáris tanács

Az előző, novemberi kamatdöntő ülésen a monetáris tanács nem változtatott az alapkamaton. Az ülésen a tanács a monetáris kondíciók további lazítása érdekében az egynapos hitelkamatot 15 bázisponttal, 0,90 százalékra csökkentette, míg az egynapos betéti kamatot -0,05 százalékon tartotta, így a kamatfolyosó tovább szűkült. Ezzel összhangban az egyhetes jegybanki hitel kamatát 10 bázisponttal szintén 0,90 százalékra csökkentette.



A tanács március és május között három lépésben csökkentette a jegybanki alapkamatot 1,35 százalékról 0,9 százalékra.



A testület legutóbbi kamatdöntő ülése utáni közlemény szerint ha inflációs cél elérése indokolja, a tanács kész a monetáris kondíciók további lazítására nem-hagyományos, célzott eszközök alkalmazásával.



A jegybank ütemterve szerint az idei év utolsó három hónapos betéti tendere december 21-én lesz. A 2017. első negyedéves mennyiségi korlátról december 20-án dönt majd az MNB. A JP Morgan globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői szerint a monetáris testület 700 milliárd forintra szállítja le a betéti eszközre 2017 első negyedére megállapított plafont a jelenlegi negyedévre érvényes 900 milliárd forintról.



Az első mennyiségi korlátozással tartott tenderen, október végén a meghirdetett 150 milliárd helyett 100 milliárd forintot fogadott be a jegybank, míg a másodikon az eredetileg meghirdetett 450 milliárd helyett csak 400 milliárd forintot fogadott be. Ekkor a 637 milliárd forintos lejáró betétre tekintettel 237 milliárddal, 937 milliárd forintra csökkent a három hónapos jegybanki betétek állománya.



Az MNB a nyáron jelentette be, hogy a monetáris kondíciók célzott lazítása érdekében korlátozni fogja a három hónapos betétek elhelyezésének lehetőségét a kereskedelmi bankok számára. A szeptemberben meghatározott 900 milliárd forintos limit bevezetésének eredményeként az év végéig 200-400 milliárd forintnyi likviditás szorul ki a három hónapos betéti eszközből.