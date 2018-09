Keddtől az NKM Áramszolgáltató is elérhető a Díjneten

Harmincra emelkedett a Díjneten elérhető szolgáltatók száma, miután keddtől az NKM Áramszolgáltató Zrt. (korábbi nevén Démász) is csatlakozott az e-számlakezelő társaság rendszeréhez - közölte Díjnet az MTI-vel.



A társaság közleménye szerint a csatlakozást követően az NKM Áramszolgáltató közel 800 ezer ügyfele rendezheti villamosenergia-számláit a Díjneten keresztül. Az NKM Áramszolgáltató Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyében, valamint Pest megye déli körzeteiben rendelkezik a legtöbb ügyféllel, ám 2017 június elsejétől, az országos egyetemes szolgáltatói engedély megszerzését követően egyre több ügyfelük van az ország más területein is.



Az áramszolgáltatón kívül további 12, Budapesten is szolgáltató partnercég számláit kezeli a Díjnet, a gáz-, víz-, csatorna-, távhő- és hulladékszállítási szolgáltatók mellett a legnagyobb távközlési cégek, valamint három biztosító társaság számlái is elérhetők a társaság rendszerén belül - mondta Garamszegi Tamás, a Magyar Posta és a Takarék Csoport közös tulajdonában álló Díjnet Zrt. vezérigazgatója a közlemény szerint.



Az NKM Áramszolgáltató csatlakozása újabb lendületet adhat a rendszer bővülésének, az e-számlakezelési szolgáltató 2018 első félévének végére már több mint 640 ezer regisztrált ügyféllel rendelkezett, ami egy év alatt 11 százalékos bővülés.



Az első hat hónapban több mint 4,6 millió számlát továbbított a Díjnet regisztrált fogyasztóinak, amelyek többségét a Díjneten keresztül egyenlítették ki bankkártyás, regisztrált internetbankos vagy mobiltelefonos fizetéssel. Tavaly 8,6 millió számlát továbbítottak, melyből 4,4 milliót fizettek ki az ügyfelek a Díjneten keresztül.



A Díjnetet használó fogyasztók a számláikat egy helyen, elektronikus formában kapják, amelyek beérkezéséről ugyanúgy e-mailben figyelmezteti őket a rendszer, mint a közelgő lejárati határidőre.



Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. másik nagy társasága, a több mint 3,4 millió fogyasztó folyamatos gázellátását biztosító NKM Földgázszolgáltató Zrt. (korábbi nevén: Főgáz) már a Díjnet megalakulása óta a partnerek között szerepel - írták.



Tavaly a Díjnet nettó árbevétele 658,3 millió forint volt, adózott nyeresége 45,67 millió forintot ért el, 2016-ban a nettó árbevétel 603,13 millió forint, az adózás utáni nyereség 65,9 millió forint volt. Tavaly a Díjneten keresztül megvalósított fizetési tranzakciók összege 43,7 milliárd forint volt, 2016-ban 32,1 milliárd forintot tett ki.