Kell a tejünk Kínának, de nem azonnal: a Sole-Mizo exportengedélyt kapott

A Sole-Mizo-nak is megvannak az alapjai arra, hogy termékei megjelenhessenek a kínai piacon.

Fotó: Karnok Csaba

„Mától lehetővé vált 13 magyar létesítmény számára, hogy tejet és tejtermékeket szállítson a Kínai Népköztársaság területére" – jelentette be november 17-én a Földművelésügyi Minisztérium. Az agrártárca régóta tárgyalt erről a kínai hatóságokkal. Tavalyelőtt és tavaly kínai ellenőrök járták végig a szóba került üzemeket. Rendben találták a körülményeket. A minisztérium hivatkozott a Tej Terméktanács elnökére, Mélykuti Tiborra aki úgy tájékozódott, a kínai üzletekben kapható tej nagy része vízből és tejporból készül. Az ultrapasztőrözött igazi tejet csak a tehetős emberek vásárolják, így van keresnivalónk arrafelé. Biztosan a sima tej is elkelne, de számításba kell venni, hogy az árut hajóval szállítják. Több ezer kilométeren, akár két hónapig is úton lehet az érzékeny áru.

A kínai tárgyalásokban a Sole-Mizo is érintett. – A kínai exportengedély megszerzése csak az alapokat teremti meg ahhoz, hogy a Sole-Mizo Zrt. termékei megjelenhessenek a kínai piacon – árnyalta a képet Szentesi Sándor, a Sole-Mizo Zrt. kereskedelmi igazgatója. Amit az agrártárca kiharcolt, az arra jó, hogy a cégnek a kivitellel foglalkozó munkatársai tárgyalhassanak a lehetséges kínai üzletfelekkel, lehetőleg minél többel. Ahhoz, hogy egy európai cég ott boldoguljon, fontosak a személyes kapcsolatok. – Vélhetően olyan hosszabb minőségbiztosítási idővel rendelkező, feldolgozott termékek kerülhetnek az ajánlati listára, mint az UHT-tejek, a tejporok, esetleg egyes sajtok – mondta a kereskedelmi igazgató.A magyar tejipar világszerte keresi a vevőket. Tavaly októberben arról írtunk, a Sole-Mizo négy másik vállalattal együtt a chilei lehetőségeket tanulmányozza. A megyénkbeli tejtermelő gazdaságokkal kapcsolatban álló Alföldi Tej Kft. pedig nigériai céggel kötött megállapodást.