Kétharmaddal több segéd- és betanított munkást kerestek a vállalatok év végén

2017 utolsó hónapjaiban 17,4 százalékkal több új hirdetést adtak fel a cégek Magyarország vezető állásportálján, mint egy évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban - derül ki a Profession.hu legfrissebb, Q4-es adatokat összefoglaló riportjából. Nem szűnik a szakmunkások és betanított munkások iránti igény, továbbra is ez a két kategória vezeti a hirdetői ranglistát.



Az elmúlt negyedév minden hónapjában több mint 10 ezer új hirdetést adtak fel a cégek, ami 17,4 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest. 2017-ben a Profession.hu állásportál több mint 800 ezer regisztrált álláskeresője 25 százalékkal több önéletrajzot töltött fel a rendszerbe, mint a tavalyi évben. Ez is mutatja, hogy hiába az óriási munkaerőhiány, a kereslet éskínálat még mindig nehezen találja meg egymást, így az online állásportálok szerepe tovább erősödhet.



Egyre több a betöltetlen állás



Kategóriák szerinti bontást vizsgálva az utolsó negyedévben ugyanabban az 5 kategóriában keresték a legtöbb embert, mint tavaly: 1. szakmunka, 2. fizikai, segéd-, és betanított munka, 3. gyártás és termelés, 4. értékesítés és kereskedelem, 5. mérnök. Még a sorrend is azonos volt. Az egyetlen különbség a két év között azonban jelentős: közel dupla annyi fizikai, segéd és betanított munkást és másfélszer annyi szakmunkást kerestek idén még az utolsó hónapokban is. Éves szinten nézve ez a szám az előbbi esetében 77 százalék, míg a szakmunkás álláshirdetéseknél 33 százalék. A többi kategóriában is nőtt a hirdetések száma, egyedül cégvezető, menedzsment munkakörökbe kerestek kevesebb embert, mint előző évben.



A tapasztalat hiánya sok pozícióban már nem akadály



Jelentős csökkenés mutatkozott az egyetemi végzettséget megkövetelő hirdetések számában (17%) és nem volt olyan hirdetés, ami 10 évnél több szakmai tapasztalatot várt volna el a jelentkezőtől. Ugyanakkor közel kétszer több hirdetést adtak fel mindössze alapfokú, általános iskolai végzettség megjelölésével és az állásajánlatok 38 százalékánál nem kértek semmilyen munkatapasztalatot, vagy elegendő volt 1-3 év gyakorlat (40%) az adott munkakörben. Az állásportál adatai szerint a jelentkezőkjelentős többsége (45%) releváns tapasztalat nélkül jelentkezett a meghirdetett állásokra, illetve 36 százalékuk rendelkezett a szükséges 1-3 év szakmai gyakorlattal.



A területi képviselői munkakör a legvágyottabb



2017 év végén Magyarországon betanított munkást és bolti eladót kerestek a legtöbben. Tőlük csak kissé marad el a programozó, fejlesztő pozíció, ugyanakkor a top 10 leghirdetettebb munkakör között ez az egyetlen, aminél csökkent az állásajánlatok száma. Jelentkezések tekintetében kicsit átrendeződtek a munkakörök: 2016 utolsó negyedévéhez képest az első öt legtöbbet pályázott munkakörben a második helyről az elsőre ugrott a területi képviselői pozíció, a tavaly még első helyezett adminisztrátor, dokumentumkezelő idén a harmadik helyre csúszott vissza, illetve a tavalyi hatodik helyről idén a másodikra jött fel a betanított munkákra jelentkezők száma. A bolti eladó, pénztáros, valamint a szakmai asszisztensi munkakörök továbbra is a negyedik és ötödik helyen vannak.