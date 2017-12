Kevesebb vágott dohány fogyott idén

A vágott dohány forgalmának csökkenését az okozhatta, hogy a gyártók az utóbbi időben 6-8 alkalommal is emelték a papírba sodorható füstölnivaló árát, miközben az adó is nőtt.



Idén tizenegy hónap alatt 6,9 milliárd szál cigarettát értékesítettek a trafikokban, miközben 4900 tonna vágott dohányt vásároltak a fogyasztók. A változás a tavalyi azonos időszak adataihoz képest látványos. A vágott dohányból 5500 tonna fogyott tavaly tizenegy hónap alatt, vagyis ennél a terméknél idén komolynak nevezhető, 600 tonnás, több mint tízszázalékos visszaesés mutatkozik. 2016 januárja és novembere között 6,7 milliárd szál cigarettát vásároltak a dohányosok: itt nem annyira szembetűnő a különbség, a kétszázmillió szálas emelkedés nem mondható igazán nagy elmozdulásnak.



A kormány az utóbbi években több intézkedést is hozott a dohányzás visszaszorításáért, az adóhatóság pedig nagy erőket mozgósít a feketézés letörésére. A legális kereskedelem adatai azt mutatják, hogy az elfogyasztott dohánytermékek mennyisége - az egyes típusok között tapasztalható átrendeződések mellett is - leginkább stagnál - olvasható a Magyar Időkben.