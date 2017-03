Kevesebbet alhattunk, de már vasárnap csökkent a fogyasztás

A tavaszi óraátállítás után már vasárnap csökkent a villamosenergia-fogyasztás a szombatihoz képest - közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. kommunikációs főmunkatársa az M1 aktuális csatornán este.



Berczelly Réka azt mondta: a nagyfeszültségű hálózatok üzemeltetőjeként a Mavir látja a fogyasztási adatokból, hogy "jócskán spórolunk" az óraállítással. A cég szakemberei összehasonlítják az óraátállítás előtti napok és az óraátállítást követő napok villamosenergia-fogyasztási adatait; főleg az esti csúcsterhelés csökkent már vasárnap is - közölte.



Hangsúlyozta: egy nap körülbelül 1,5-3 százaléknyi villamos energia takarítható meg az óraátállítással, és ez a környezetre is jótékony hatással van. Berczelly Réka kitért arra is: most télen annyira hideg volt, hogy "minden eddigi rekordot megdöntöttünk az áramfogyasztásban". Azt mérték, hogy 5,5 százalékkal több áram fogyott a télen Magyarországon, "mint eddig bármikor máskor". Januárban volt a legmagasabb a fogyasztás.