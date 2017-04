Kiírták a vidékfejlesztési pályázatokat - fotók

Viski József tájékoztatása szerint a 64 pályázat jelentős része az elmúlt másfél évben már elérhető volt.A nagy érdeklődést bizonyítja, hogy a beruházások támogatására biztosított 600-700 milliárd forint összegű keretre mintegy három-négyszeres túligénylés érkezett.Így már csak néhány olyan konstrukció érhető el, amelyek beruházást támogatnak, munkahelyeket teremtenek és az agrár mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét hivatottak növelni - tette hozzá.Mint mondta: a beruházási támogatások 80 százalékát a mikro, kis- és középvállalkozások számára biztosítja a program, és csak a források 20 százalékát igényelhetik a nagy mezőgazdasági vállalkozások. Az ezen túl még elérhető összeg az egyes állat- és területlétszámhoz kapcsolódó támogatási lehetőségekből származik.A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy a vidékfejlesztési program keretében a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) működésének biztosításához 18 milliárd forint áll rendelkezésre. A hálózat január 1-je óta a Széchenyi Programiroda égisze alatt működik.Schultz Gábor, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte: a programiroda alapvetően az európai uniós fejlesztési lehetőségekről ad tájékoztatást és a különféle pályázatok megvalósítását segíti országszerte 60 irodában, 180 tanácsadóval. Ügyfeleik elsősorban az önkormányzatok, a civil szféra, valamint a gazdasági társaságok köréből kerülnek ki.Az elmúlt évről elmondta: a tájékoztatást 22 ezer találkozó és mintegy 300 rendezvény szolgálta. Az MNVH révén a jövőben pedig már vidékfejlesztési kérdésekben is segítséget tudnak nyújtani a hozzájuk fordulóknak.Sáringer-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke hangsúlyozta: céljuk és feladatuk, hogy a vidékfejlesztési programmal kapcsolatos információk és pályázati lehetőségek a magánszemélyekhez és kisvállalkozásokhoz is eljussanak. Ügyfeleik a 19 főből álló megyei referensi hálózat révén tájékoztatást kaphatnak az aktualitásokról és a már bevált, jó gyakorlatokról.