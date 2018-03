Kiosztották az Év terméke elismeréseket - Arattak az egészséges élelmiszerek

Idén hetedik alkalommal adták át az Év terméke elismeréseket hétfőn, a magyar fogyasztók 21 kategóriában értékelték a termékeket - közölte Vágvölgyi Mihály, a versenyt szervező Product of the Year Kft. sajtófőnöke az MTI-vel. díjazott termékeket a fogyasztók döntését elemző GfK Hungária reprezentatív, 2000 fős kutatása alapján választották ki. Az innovatív termékeket egy szakmai zsűri pontozta, majd a fogyasztók értékelték kategóriánként. A Product of the Year, vagyis az Év terméke díj világszerte ismert innovációs termékdíjazási rendszer.A huszonegy kiosztott díjból tizenkettőt élelmiszerláncok vittek el, az ALDI a Lidl és a SPAR elsősorban vegán, vegetáriánus, bio, vagy mentes termékeikkel nyertek elismerést. Idén se alkohol, se hústermék nem található a díjazottak között, a trend pedig azt mutatja, hogy a magyarok számára egyre fontosabb az egészséges étkezés - írták.A díj elnyerése a felmérések alapján jelentős üzleti előnnyel járhat: a GfK elemzése szerint azok az fmcg (fast moving consumer goods- gyorsan forgó fogyasztási cikkek) szektorban tevékenykedő nyertesek, amelyek az elmúlt években tudatosan gondozták a márkájukat, forgalomnövekedést értek el a díj megszerzését követő évben. A GfK adatai alapján átlagosan 40 százalék körüli volt a forgalomnövekedés ebben a szegmensben az elmúlt években.Év terméke díjat kapott az Aldi több terméke: a bio juh- és kecskesajt, a bio vegán mandulaital, a Kokárdás márkanevű tejtermék-család és gyümölcsjoghurt termékcsalád, az Aldi laktózmentes termékcsalád, továbbá az áruházlánc több pékárúja.A Lidl a Chef Select magyaros készételek és Chef Select nemzetközi készételek termékcsaládjával nyert díjat, továbbá az üzletlánc Alesto hántolt pörkölt chilis napraforgómagja, a Freeway Up Winter Edition energiaitala, és a sajátmárkás Pilos Jumbo túródesszertje is megkapta az Év terméke elismerést.Év terméke lett a SPAR Veggie by Neni termékcsaládja a növényi szendvicskrém kategóriában, a Szafi Free termékcsalád pedig a gluténmentes alapanyagok között nyerte el az elismerést.Év terméke díjat kapott még a Dr.Oetker Vitalis Zabkása termékcsaládja, a Hajdú Üveges Krémsajt terméke, a Rama Classic csészés margarin, a kávéitalok között a Mizo Coffee Selection termékcsalád, a tápszer kategóriában a Milupa Lactofidus tápszerei.Az emésztést elősegítő gyógyszerek között a Dipankrin Optimum lett a nyertes.A nem élelmiszerek kategóriában a beltéri falfestékek között a Poli-Farbe Platinum, a krétafestékek között a Bondex termékcsalád kapott Év terméke elismerést a fogyasztók döntése alapján.