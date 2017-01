Kiugróan jó 2016-os külkereskedelmi mutatókat vár Magyar Levente

Kiugró, a 2015-ös külkereskedelmi mutatóknál is jobb eredményt vár 2016-ra Magyar Levente. A külgazdasági tárca államtitkára a Világgazdaság keddi számában publikált interjúban elmondta azt is, bízik az Oroszországgal szembeni szankciók feloldásában.



Kifejtette: már a 2015. évi számok is kiugróak voltak, a kivitel 6 százalékkal, az aktívum pedig harmadával nőtt az előző évhez képest, közel 9 milliárd eurót tett ki.



Arra a kérdésre, az orosz energetikai függőség hogyan hat az egyenleg alakulására, elmondta: a jelentős magyar deficit a felére apadt, miután a diverzifikációs törekvések nyomán kevesebb nyersanyagot importál az ország.



A működőtőke-beáramlás kapcsán ismertette: tavaly 71 projektet zárt le sikeresen a befektetési ügynökség 3,2 milliárd euró értékben, ennek kapcsán 18 ezer új munkahely jön létre.



A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) teljesítményéről az államtitkár szerint nehéz számszerű mérleget készíteni, mert 2015 végén az a döntés született, hogy az addigi üzleti modellről áttérnek a közszolgáltatási logikára. Ezért a vállalat üzleti bevétele minimális, viszont adatbázisa, kapcsolatrendszere révén sok előnyt nyújt a magyar cégeknek. A kereskedőház partnerei 2014-ről 2015-re 135 milliárd forinttal tudták növelni bevételüket.



Kitért arra is, hogy a bérfejlesztést nem lehet halogatni, mert Magyarország már nemcsak a nyugati országoktól van lemaradva, hanem lassan a V4-ektől is, a lengyelek átlagosan negyedével keresnek többet, mint a magyarok. A magyar bérszint az unióban a harmadik legalacsonyabb. Magyar Levente szerint abban kell segíteni a beruházókat, hogy a technológiailag intenzív tevékenységek felé tudjanak elmozdulni.



Az államtitkár bízik az Oroszországgal szembeni szankciók feloldásában. Felidézte: a szankciók miatt Oroszország a harmadik helyről a 14.-re szorult vissza Magyarország külkereskedelmi partnereinek rangsorában, egyes ágazatokban eltűnt a magyar kereskedelmi teljesítmény fele, csak az agrárium több milliárd eurónyi veszteséget szenvedett el. "Bizakodóan tekintek az új amerikai vezetésre, remélem, racionálisabb irányba kormányozza a transz­atlanti-orosz kapcsolatokat" - mondta.