Kivárnak az étkeztetők

Bonyodalmat okozott, amikor helyben fogyasztás esetén 25, elvitelre 18 százalékos áfakulcsot vezettek be 2011. július 1-jétől egy uniós rendelet alapján a cukrászdákban vásárolt süteményekre. – A jogalkotóknak bizonyára az volt a szándékuk, hogy aki elviszi a terméket, az olcsóbban kaphassa meg. Ha ez a rendelet tartósan hatályban marad, az a magyar vendéglátás halálát jelentené – nyilatkozta lapunknak akkor Gyuris László mestercukrász, az A Cappella cukrászda tulajdonosa.

– Egyelőre csak a sort lassítja az, hogy el kell döntenie a pénztárosnak: az elvitelre kért, illetve a helyben fogyasztott étel árát kell beütnie – osztja meg az idei első munkanap tapasztalatait Rácz György , a szegedi SZOTE Ételbár egyik vezetője.A naponta több száz adag ételt eladó konyhán legfeljebb egy hónap múlva változnak az árak, addigra fogják látni a több termékre és az étkeztetésre is vonatkozó forgalmiadó-változások és a minimálbér-emelés együttes hatásának eredményeit. – Egy biztos, jól megbonyolította az életünket a sok módosítás – tette hozzá az ételbár vezetője.– A tojást és a baromfihúst tartalmazó ételeink valamennyivel olcsóbbak lesznek – mondja Makó László , a Vármegye Étterem vezetője.– Az éttermi szolgáltatásokra vonatkozó eltérő forgalmi adót nem tudjuk egyelőre érvényesíteni az árakban, majd egy-két hónap múlva meglátjuk, hogy mennyit tudunk a helyben fogyasztott ételeinknél engedni az árakból – teszi hozzá Makó László. A Vármegye Étteremben naponta 350–400 adag ételt készítenek el, ennek egyharmadát ételhordókban viszik el.A Vármegye Étterem vezetője úgy számol, hogy a helyben fogyasztott ételek után a 27 százalékról 18-ra csökkentett áfa megfizetésével nagyjából havi 600 ezer forintot nyer a vállalkozás. Ezzel egyidejűleg a teljes cégnél dolgozó, nagyjából kilencven alkalmazott minimálbérét is ki kell fizetni február elején, tehát mindent egybevetve legfeljebb nullszaldóra számítanak.– Ráadásul – teszi hozzá Makó László – 2018-tól jön a turisztikai fejlesztésekre beszedett adó, amelyet az éttermeknek kell majd megfizetniük, ez megint a csökkentéseket oltja majd ki. Makó László azt persze most sem érti, hogy a partiszerviz szolgáltatás miért számít elvitelnek, tehát miért nem esik az alacsonyabb forgalmi adó körébe, holott a helyszínen kvázi egy éttermet építenek fel, pontosan a helyben fogyasztás körülményeit teremtik meg.– Egy-két hónap múlva tisztábban látjuk majd az egészet – magyarázza a vállalkozó.Blődség, butaság, jogi nonszensz kifejezésekkel írta le a köztévében Angyal József adószakértő a 2017-es év adócsökkentéseit, köztük az éttermi szolgáltatást érintő változásokat is. A szakértő szerint ugyanis az érintettek nem fogják pontosan tudni, hogy mikor kell a 18, mikor a 27 százalékos áfát számítani. Angyal József úgy vélekedett a köztévé műsorában, hogy az adóellenőrök majd jó eséllyel büntethetik az étkeztetőket.Angyal József adószakértő fejtegetéseit támasztotta alá Rácz György is, a SZOTE Ételbár egyik vezetője, amikor azt mondta, a pénztárosuknak fejtörést okoz, hogy mi számít elvitelnek, így inkább a magasabb kulcsot üti be a pénztárgépbe. Arról a nonszenszről is beszélt Rácz, hogy az étteremben elvileg eltérő áron kellene adni azt a kávét, amit étel mellett fogyasztanak el, illetve azt, amelyet önmagában gurít le a vendég.Bár az éttermeket működtető vállalkozók úgy nyilatkoztak, hogy például a baromfihús 27-ről 5 százalékra csökkentett forgalmi adója jelentkezni fog a felszolgált ételekben is, az adószakértő a televízióban erről is úgy vélekedett, hogy szerinte maximum három hónapig lesz a baromfi ára alacsonyabb, ezt követően az is feljebb fog kúszni.