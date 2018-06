Könnyebb lesz vonatjegyet venni

Az OTP Mobil SimplePay nevű fizetési megoldására támaszkodó fejlesztésnek köszönhetően az elektronikus jegyváltás folyamata jelentősen egyszerűbb és gyorsabb lett június 20-ától. Az új fizetési megoldás az utasok számára a jelenleginél nagyobb kényelmet nyújt. A SimplePay rendszerben a fizetéshez szükséges kártyaadatokat rögzíteni is lehet, így azokat nem kell minden alkalommal újra megadni. Akár több bankkártya is elmenthető a fiókban, és a vásárlás végén csak ki kell választani a megfelelőt. Az utas a jegyét továbbra is a vásárláskor kapott kóddal nyomtathatja ki a vasútállomásokon található automatákból, e-vonatjegy vásárlása esetén pedig akár okostelefonon, tableten is bemutathatja. Az online jegyvásárlásról bővebb információ a MÁV-csoport honlapján, a Belföldi utazás/Jegyértékesítés menüpontban található, és a MÁVDIREKT vonalain is kérhetnek segítséget a jegyvásárlók.