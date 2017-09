Kórházat épít az Orbán-kormány, csak éppen Vietnámban

Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Nguyen Xuan Phuc vietnami kormányfő a megbeszélésük kezdetén Hanoiban. Fotó: MTI/AP/Tran Van Minh

Orbán Viktor kormányfő hétfőn Hanoiban, a Nguyen Xuan Phuc vietnami miniszterelnökkel folytatott tárgyalását követő közös sajtótájékoztatón kifejtette: Magyarország azért választotta Vietnamot térségi stratégiai partnerének, mert hosszú ideje jó a diplomáciai együttműködés a két ország között, továbbá mert mintegy háromezer olyan vietnami állampolgár van, aki az iskolai képzettségét Magyarországon szerezte, Magyarországon pedig él egy becsületes és szorgalmas családokból álló többezres vietnami kolónia. Azt is kiemelte, hogy stratégiai elemzők szerint a következő harminc évben Vietnam lesz a világ egyik leggyorsabban fejlődő országa.

egészségügyi ipar

vízgazdálkodás és vízipar

informatika

mezőgazdaság, különös tekintettel az élelmiszer-biztonságra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Puskás-labdát ajándékoz Nguyen Chi Dung vietnami tervezési és beruházási miniszternek Hanoiban. Fotó: KKM

A miniszterelnök négy olyan területet is megjelölt, ahol Magyarország jól tudna segíteni Vietnamnak:Megállapodás született arról is, hogy Magyarország kórházat épít Vietnamban, valamint hogy évente - az eddigi 100 helyett - 200 vietnami diák tanulhat majd ösztöndíjjal Magyarországon, amivel "biztosított" a két ország kapcsolatának jövője.A kormányfő elmondta, az általa vezetett politikai-üzleti delegáció azzal a céllal érkezett Hanoiba, hogy kifejezze Magyarország tiszteletét Vietnam iránt és elismerését a gazdasági fejlődéséért. Emellett célul tűzte egy új fejezet nyitását a két ország kapcsolatában. Végül hivatalos budapesti látogatásra hívta vietnami kollégáját. Nguyen Xuan Phuc sajtónyilatkozatában arról beszélt, hogy országa nagyra tartja a magyar-vietnami kapcsolatrendszert. A mostani tárgyalást sikeresnek minősítő vietnami miniszterelnök emlékeztetett, hogy több évtizedes múltja van a két ország barátságának, a hétfői megbeszélésen pedig kijelölték a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének stratégiai területeit, így például az informatikát, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és az agrár-együttműködést. Nguyen Xuan Phuc megköszönte, hogy Magyarországon kedvező feltételeket teremtettek az ott élő vietnami kolóniának a beilleszkedésre a magyar társadalomba.A sajtónyilatkozatok után több kétoldalú megállapodást is aláírt a magyar és a vietnami fél a két miniszterelnök jelenlétében.

öt vízgazdálkodási - egy víztisztítómű, egy vízerőmű, valamint városi csatorna- és vízhálózatok modernizálása, illetve építése

négy egészségügyi projektről - három általános és egy szülészeti-nőgyógyászati kórház építése

egy radioaktív sugárzást mérő rendszer kiépítése

elektronikus személyi igazolványok bevezetésére vonatkozó projekt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy újabb, átfogó kötött segélyhitelprogramról írt alá keretmegállapodást. Ezzel kapcsolatban a miniszter magyar újságíróknak elmondta: Magyarország és Vietnam között már lebonyolítottak két sikeres kötött segélyhitelprogramot, ezek egy víztisztítómű és egy tartományi népesség-nyilvántartási rendszer kivitelezését foglalták magukban.Erre alapozva indult meg egy egészségügyi témájú kötött segélyhitelprogram, amelynek keretében Can Tho városában 60 millió euróból 500 ágyas onkológiai kórházat épít Magyarország - ismertette, hozzátéve, hogy hétfőn az Eximbank aláírta az erről szóló finanszírozási szerződést.A miniszter közölte: a vietnami gazdaság bővülését, igényeit, valamint a nemzetközi szinten is versenyképes magyar iparágakat látva most az a döntés született, hogy egy minden eddiginél nagyobb és átfogóbb kötött segélyhitelprogramot indít Magyarország, immár 440 millió euró értékben.Ebben eddig 11 vietnami projekt megvalósításáról állapodtak meg:Mindez jelentős piaci lehetőségekhez juttat magyar vállalatokat - értékelt Szijjártó Péter A hitelprogram mellett több tárcaközi megállapodás is született: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter pénzügyi, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter mezőgazdasági, Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter pedig információtechnológiai tárcaközi megállapodást kötött. Varga Mihály emellett egy szakképzési együttműködési megállapodást is aláírt. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára oktatásimunkaterv-módosítást és kulturális tárcaközi munkatervet látott el aláírásával.Emellett Kaposvár és Can Tho testvérvárosi megállapodást kötött, ezt magyar részről Szita Károly polgármester szignálta.Orbán Viktor hétfő reggel, a megbeszélések előtt a vietnami fővárosban megkoszorúzta az Ismeretlen katonák emlékművét, majd ünnepélyes katonai ceremóniával fogadták őt az Elnöki Palotánál. A miniszterelnök programja helyi idő szerint délután magyar-vietnami üzleti fórummal, majd államfői és házelnöki találkozóval folytatódik.