Kormánybiztos: 2019-re már 1000 milliárd forintos forráshoz jutnak a megyei jogú városok

Gyopáros Alpár hangsúlyozta: a kifizetett támogatások kétharmada hazai költségvetési forrás. A városok részéről 260 projekt fogalmazódott meg, ezek közül 60 nagyobb közlekedési fejlesztés, 200 pedig az adott várost érintő helyi, lokális projekt - közölte a politikus.



Hozzátette, hogy a program keretében összesen 3500 milliárd forintnyi beruházásokra fogalmaztak meg "kérést" a városok, a helyi projektekre az összegből 1500 milliárd forint jut.



Pécs fejlesztései is elérik a 100 milliárd forintos nagyságrendet, a projektek előrehaladása nagyon jó - mondta a kormánybiztos.



Az MVP keretében Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE-MIK) épülő új oktatási csarnokában rendezett eseményen Gyopáros Alpár kitért arra is, hogy a baranyai megyeszékhely fejlesztései közül az egyetemi projektek haladnak előre a leglátványosabban.



Hoppál Péter, Pécs fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a város és az egyetem együttműködése "új dimenzióba" került, majd utalt arra, hogy a megyeszékhely MVP-s projektjei "nagyon erős egyetemfejlesztési lábbal" rendelkeznek.



A politikus a sajtóeseményen az egész dél-dunántúli térség legnagyobb kérdésének a gazdaságfejlesztést, illetve annak új formáinak megtalálását nevezte. A kulturális ágazatra térve Hoppál Péter a program eredményei között említette, hogy a pécsi Kodály Központ koncertterem és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. finanszírozásába "beszállt a kormányzat".



"Az a partnerség, ami Pécs és az Orbán-kormány között létrejött, történelmi léptékkel nézve is megsüvegelendő együttműködés" - hangoztatta a politikus, aki egyúttal sikertörténetként értékelte az egyetem műszaki karának innovatív megújulását.



Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester az eseményen bejelentette: az eddigi elemeken felül 4 milliárd forintos új programpontként került be a pécsi közutak, járdák felújítását célzó projekt, valamint szintén 4 milliárdos forrás jut a MVP keretében elektromos buszok vásárlására.



A városvezető szólt arról is, hogy Pécs rendelkezik egy élményfürdő-fejlesztési tervvel, amelynek megvalósítása során nem várt nehézségek jelentkeztek. Ez azonban "továbbra is élő, eleven, megvalósítandó program" - emelte ki Páva Zsolt.



Mint részletezte, az eredeti koncepció a város alatt vélelmezett melegvízforrásokra épített, azonban a próbafúrások nem jártak sikerrel. Ezért egy új terv keretében a várostól dél-keletre található, már meglévő fúrt kútból származó, vezetéken szállítandó 70 fokos vízzel látnák el a leendő létesítményt.



Páva Zsolt leszögezte: a fürdőberuházás "akkor valósul meg, ha fenntartható (...), a mai számítások szerint erre pedig komoly esély van". A pécsi közgyűlés szeptember 20-án szavaz a beruházásról - jelezte.