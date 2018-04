Környezetbarát szűrőrendszerre tér át a szombathelyi Falco

Az új rendszer kialakításán 2017 januárja óta dolgoznak, ígéretük szerint 8 milliárd forintot fordítanak erre.



A Falco Zrt. honlapján úgy fogalmaz: a legmagasabb környezetvédelmi normáknak való megfelelés, a termelés során alkalmazott legmodernebb technológia mellett a helyi lakosság általi elfogadás is alapvető feltétele annak, hogy a vállalat fenntartható telephelyet alakíthasson ki.



A legkorszerűbb szűrőrendszerének üzembe helyezésével a vállalat betartotta a lakosságnak tett ígéretét - szögezték le a közleményben.



A szombathelyi gyár szomszédságában lévő Pick-telep lakói évtizedek óta tiltakoztak az üzem működése ellen, a por, a zaj, a kamionforgalom, a levegőbe kerülő szúrós szagú, a nyálkahártyát irritáló, szerintük egészségüket is károsító anyagok miatt. A tapasztalt jelenségekért a Falcót hibáztatták, a cég viszont következesen azt állította, hogy tevékenysége mindenben megfelelt az előírásoknak, kibocsátásuk határértéken belül maradt.



Még 2015 októberében Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője (Fidesz) kezdeményezésére csaknem nyolcezren írták alá azt a petíciót, amelyben hatékony szűrőberendezések mielőbbi felszerelését és a folyamatos mérések lehetőségének azonnali megvalósítását követelték. A lakossági bejelentések alapján ombudsmani vizsgálat is folyt az ügyben.



A cég végül 2016 augusztusában ígéretet tett arra, hogy felszerelik a korszerűbb szűrő- és szárítóberendezéseket, októberben pedig 65 millió forintos ráfordítással olyan mérőberendezéseket helyeztek üzembe, amelynek segítségével folyamatosan mérni és ellenőrizni lehet a kibocsátást.



A Falco Zrt. az utóbbi években több tízmilliárd forint értékű fejlesztést hajtott végre uniós támogatással a 250 embert foglalkoztató szombathelyi gyárban, 2014 májusában adták át például forgácslapgyártó üzemüket.



A cég évi 450 ezer köbméter cementkötésű forgácslapot, 16 millió négyzetméter lamináltlapot, 32 millió négyzetméter impregnált papírt és 2,5 millió négyzetméter tükörfényes lamináltlapot tud előállítani.