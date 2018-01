Közel egymilliárd forintos támogatást nyertek muravidéki vállalkozások

Két pályázati körben összesen csaknem egymilliárd forint gazdaságfejlesztési támogatást nyertek a szlovéniai Muravidék magyar vállalkozói - ismertette Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) vezérigazgatója csütörtökön Dobronakon (Dobrovnik).



Az MNKH közép-európai kereskedelemfejlesztési hálózat irodáinak koordinálásával pályáztatott támogatások eredményeit összegző első határon túli találkozón a vezérigazgató elmondta: a magyar kormány által a határon túli térségeknek nyújtott támogatásokból a Muravidékre az első pályázati körben 500 millió forint jutott, a másodikban további 450 millió forint. Az első körben 155, a másodikban 174 vállalkozás nyert el támogatást mezőgazdasági, vállalkozási és turisztikai fejlesztésekre.



Oláh Zsanett kifejtette: a Kárpát-medencében működő vállalkozások számítanak a magyar gazdaság erejének, az ezek közötti sikeres együttműködések alapozhatják meg a fenntartható magyar nemzetgazdaságot. Ez egyben segíti az exportáló vállalkozások számának növelését, ami fontos kormányzati cél.



A Muravidék lehet az az első fontos piac, ahol az azonos nyelv, a hasonló üzleti kultúra és az árverseny tekintetében nagyon sok termék esetében versenyképesek lehetnek a vállalkozások - mondta.



Egy másik fontos nemzetpolitikai célt, a magyarok helyben boldogulását is segíti a támogatási program, de az ide érkező gazdaságfejlesztési összegek a magyar beszállítók számára is segítik az üzletszerzést.



"Alapvetően egységes Kárpát-medencei gazdasági erőben gondolkodunk, és abban, hogy ezek a magyar-magyar együttműködések a harmadik piacon is versenyképesek lehetnek" - fogalmazott. Úgy vélte, az irány jó, eredményes, hiszen az első irodanyitástól számítva két és fél év alatt több mint ötmilliárd forint üzlet köttetett a magyar-magyar együttműködés keretében.



Mostanra az MNKH Kárpát-medencében működő 22 helyi irodája már abban is közreműködik, hogy a határon túli területek vállalkozásai egymás között is gazdasági kapcsolatokat tudjanak kiépíteni. A kereskedőháznak abban is szerepe van, hogy határon túl készülő termékeknek, szolgáltatásoknak is piacot találjanak, illetve segítsék a helyi fiatal és családi vállalkozások munkahelyteremtését - mondta Oláh Zsanett.



A dobronaki találkozó keretében több olyan muravidéki vállalkozás is bemutatkozott, amely az elmúlt időszakban elnyert magyar kormányzati támogatások révén hajtott végre fejlesztéseket.



A helyszínül szolgáló Hancsik pincészet a Külhoni Magyar Fiatal Vállalkozók pályázatán nyert el az MNKH lendvai irodájának szakmai közreműködésével mintegy 6 millió forintot különböző konyhai eszközök, berendezések beszerzésére. A vállalkozás ezen túlmenően sikeresen pályázott a Muravidéki Gazdaságfejlesztési Programban kiírt tendereken, melynek köszönhetően traktort is vásároltak, továbbá két muravidéki magyarnak tudnak munkát adni.



A szintén dobronaki Gostilna Pri Lujzi étterem mintegy 35 ezer euró értékű vállalkozásfejlesztést hajtott végre. A kapcai Kerék Családi Vállalkozás, amely földműveléssel és növénytermesztéssel foglalkozik, két pályázatával 14 ezer, illetve 18 ezer euró támogatáshoz jutott, amiből telephelyet bővített és gépeket vásárolt.



A Kóton működő, kezdetben közlekedési szolgáltatással foglalkozó AsistencA 4U vállalkozás mára fordítással, illetve mikrobusz bérbeadással bővítette szolgáltatási portfólióját az elnyert 15 ezer eurós támogatással, amelyből a telephelyüket is bővítették.