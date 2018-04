Közös kalap helyett mi döntsünk az 1 százalékokról!

A tervezetet érdemes átnézni, és szükség esetén módosítani, ennek hiányában ugyanis – a mezőgazdasági őstermelők kivételével – május 22-e után az automatikusan hivatalos bevallássá válik.



Ha a hivatal tervezetében visszaigényelhető adó szerepel, akkor a visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai címet. Fontos, hogy aki tavaly több önkéntes pénztárnak is fizetett, annak rendelkeznie kell arról, hogy idén melyikhez kéri a visszautalást.



Ha befizetendő jövedelemadó- vagy egészségügyihozzájárulás-tartozásunk van, és ezek összege nem több mint 200 ezer forint, akkor idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés, amit a bevallásban kell jelölni. Az első részlet esedékessége május 22. Jó tudni, hogy a NAV szja-kitöltő programját használók a fizetést megtehetik a kitöltőfelületen is.



A személyi jövedelemadó 1 plusz 1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes felületen, akár papíralapon. Ennek hiányában pénze a nagy közös kalapba kerül. Statisztikák szerint a jogosultaknak csupán 50-60 százaléka rendelkezik a kétszer 1 százalékról, s ezzel több 10 milliárd forint sorsának irányításáról mondanak le az adófizetők. Érdemes tehát néhány percet szánni a támogatásra érdemes egyesületekre, egyházakra!