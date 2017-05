Külföldön is üldözi az adócsalókat a NAV

Az elmúlt két évben több ezer esetben küldtek megkeresést, legtöbbször a szlovák, a román, a német és a cseh hivataloknak - írja keddi számában a Magyar Idők.



Tamásné Czinege Csilla, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a lapnak elmondta, hogy az elmúlt két évben nagyjából 6500 megkeresést küldött külföldre a NAV, az esetek legnagyobb részében az EU valamely tagállamába.



Legtöbbször az áfacsalások felgöngyölítéséhez kért segítséget a magyar hatóság, amely főként a látókörébe került magyarországi cégek külföldi üzleti kapcsolatairól és ügyleteinek körülményeiről érdeklődött.



"A válaszadás időkeretét nemzetközi jogszabályok határozzák meg. Azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb ország siet, amennyire tud, a válaszok beérkezését pedig leginkább az adott ügy bonyolultsága, összetettsége határozza meg" - magyarázta a helyettes államtitkár, hozzátéve: a legtöbb állam hatósága a végleges válasz megadásáig is segítséget nyújt. Tavaly átlagosan 89 napon belül reagáltak a külföldi hatóságok, egy évvel korábban még átlagosan 129 napot kellett várni.



A NAV néhányszor - az elmúlt két esztendőben évente pár tucat esetben - arról is érdeklődött más államoktól, hogy egy-egy magánszemély milyen jövedelmet szerzett külföldi munkaviszonyból, emellett elkért banki adatokat, kölcsönökkel kapcsolatos információkat is. Leggyakrabban Németországba, Szlovákiába és Ausztriába küldtek ilyen megkereséseket.