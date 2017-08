Leállt a gyártás a Hyundai négy kínai üzemében

A Beijing Hyundai Motor Co, a Hyundai Motor és a kínai BAIC Motor Corp 2002 óta működő közös vállalata múlt hét óta a gyártás fokozatos leállítására kényszerült négy kínai üzemében. A leállás oka alkatrészhiány, mivel az egyik kínai beszállítót - a kínai-dél-koreai feszültség miatt csökkenő eladások miatt - nem tudta időben kifizetni a Beijing Hyundai Motor Co, így a beszállító nem hajlandó tovább kiszolgálni partnerét. További részleteket nem közöltek.



A négy üzem együttes gyártási kapacitása eléri az évi 1,35 millió járművet.



Az április-júniusi időszakban éves szinten 64 százalékkal estek vissza a Hyundai eladásai Kínában, a vállalat negyedéves profitja 2010 óta a legkisebb volt.



Az év első felében a Hyundai 321 ezer járművet értékesített Kínában, 42 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában.



A Hyundai Motor Co. bevételarányos jövedelmezősége 5,4 százalék lett az első hat hónapban, 1,2 százalékponttal alacsonyabb a 2016. első fél évinél. A Hana Financial Investment befektetési tanácsadó által végzett felmérés eredménye szerint a Hyundai Motor 12 nagy autógyártó bevételarányos jövedelmezőségi rangsorában négy helyezéssel a kilencedikre esett vissza.



Autóipari szakértők szerint a dél-koreai autógyártók jövedelmezőségének romlása egyrészt a megnövekedett marketingköltségeik, másrészt pedig a Kínával kialakult politikai feszültség miatt következett be, ami nagymértékben visszavetette eladásaikat a világ legnagyobb autópiacán.



Az eladásokat a politikai fejlemények is befolyásolják. Az Egyesült Államok májusban - a kínai tiltakozás ellenére - hadrendbe állította a közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták ellen védelmet nyújtó, mozgatható hadszíntéri rakétavédelmi rendszer (THAAD) Dél-Koreában.



Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát bocsátott fel kedden reggel, ez átrepült Japán északkeleti része felett és a Csendes-óceánba csapódott - közölte a dél-koreai hadsereg.



Kritikus ponthoz jutott a válság a Koreai-félszigeten - jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője keddi sajtótájékoztatóján, amelyen arra is utalást tett, hogy Peking szerint a válság kialakulásáért a nukleáris és rakétateszteket végző Észak-Korea és a közös hadgyakorlatokat tartó Egyesült Államok és Dél-Korea is felelős.