Leépítés jön a Tescónál

Szervezeti átalakítások előtt áll a Tesco, új munkakörök jönnek létre, egyesek pedig megszűnhetnek, a vállalat azonban arra törekszik, hogy az érintett munkavállalóinak a cégen belül találjon új munkakört, és a lehető legkevesebb dolgozót kelljen elbocsátani - közölte Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs vezetője csütörtökön az MTI-vel.



A tervezett átalakításokról a Tesco csütörtökön tájékoztatja munkavállalóit - tette hozzá.



A Magyar Idők című napilap csütörtöki számában azt írta, hogy napokon belül csoportos létszámleépítést jelenthet be a magyarországi Tesco, miután az anyavállalat utasítására Magyarországon is egyszerűsítik a vezetői szinteket a munkakörök összevonásával. A Nagy-Britanniában múlt héten bejelentett átalakítások - amelyek a globális hipermarketlánc költségcsökkentő törekvéseit támogatják - a leányvállalatokat is érintik, így például a Tesco Europa csoport részeként a magyarországi Tescókban is munkakörök szűnnek meg. Azonban nem csupán a hipermarketekben lévő ügyfélszolgálatok átalakítása következik, amely százas nagyságrendben érinti a közel 18 ezer fős dolgozói állományt a cégnél, hanem több feladatot is átalakítanak.



Korábban írtuk:

A Magyar Idők hétfőn megjelent értesülése szerint az áruházlánc anyavállalatának utasítására átszervezés zajlik a kelet-közép-európai régióban, így a magyarországi üzleteknél is, amely leépítést is magával hozhat. A Tesco Globál Zrt akkor a lap megkeresésére cáfolta a hírt mondván, az említett strukturális változások a Tesco angliai üzletágát érintik, s nincsenek hatással a magyarországi működésre.Csütörtökön a Magyar Idők a birtokába került titkosított dokumentáció alapján már arról írt, hogy napokon belül csoportos létszámleépítést jelenthet be a magyarországi Tesco. A dokumentumból kiderült, hogy a Nagy-Britanniában múlt héten bejelentett átalakítások - amelyek a globális hipermarketlánc költségcsökkentő törekvéseit támogatják - a leányvállalatokat is érintik, így például a Tesco Europa csoport részeként a magyarországi Tescókban is munkakörök szűnnek meg.A Tesco mai közleményében elismerte a strukturális átalakítást, amelyről a mai napon tájékoztatja munkavállalóit - írja az Index . A vállalati kommunikációért felelős Hevesi Nóra elmondta, a cég célja, hogy "minden, a változásokban érintett munkakörökben dolgozó kollégájának új munkakört találjon a vállalaton belül, és a lehető legkevesebb kollégájának kelljen távoznia".