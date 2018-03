Léteznek a fogyasztóbarát lakáshitelek

2017 szeptembere óta már közel 40 milliárd forintnyi ilyen lakáshitelt folyósítottak az országban. A Magyar Nemzeti Bank lakáshitel minősítési rendszerének köszönhetően jelentek meg az úgynevezett Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek.A nagy érdeklődés hatására már 40 milliárd forintnyi ilyen lakáshitelt folyósítottak. Ez azt jelenti, hogy a futamidő végéig fix vagy hosszabb kamatidejű lakáshitelekre a kereslet is megnőtt. Januárban a fogyasztók több, mint 40%-a már ezeket a hitelkonstrukciókat választotta. A legnagyobb többség ezt lakás vagy ház vásárlására igényelte, és hitelkiváltásra, ház építésére, lakásvásárlásra is fordította.A minősített hitelajánlatok átláthatóak - össze lehet hasonlítani egymással őket és eldönteni, melyik konstrukció a számunkra legbarátibb. Mivel fix törlesztőrészletekről beszélünk, ezek végig követhetőek, kiszámíthatóak. 3, 5 vagy 10 évig, vagy akár futamidő végéig ugyanaz a törlesztőrészlet marad.Ez azért van a hagyományos, nem minősített, változó kamatú hitellel előnyben, mert a régi, referencia- kamatlábhoz között kölcsönök ugyan vonzóbbak lehetnek, de nem lehet megjósolni a törlesztőrészletek alakulását. A teljes hiteldíj mutatója (THM) ugyan alacsonyabbnak tűnhet, ezáltal vonzóbb is lehet a régi fajta hitelkonstrukció, viszont veszélyesebb is.Nézzünk egy példát: Vegyünk egy 10 millió forintos, 15 éves futamidejű lakáshitelt. A minősített lakáshitel rendszerében ez összesen 460- 550- ezer forint megtakarítást jelent a törlesztőrészletből.Akik bővebben érdeklődnének, és saját maguk szeretnének belelátni a hitel konstrukciókba, ajánlatokba, azok látogassanak el a Minősített Hitel weblapjára , ahol megtalálják a Magyar Nemzeti Bank hitelkalkulátorát is.