Londoni elemzők: lanyhult a közép-európai EU-gazdaságok növekedési lendülete, Magyarország a kivétel

Londoni pénzügyi elemzők szerint valószínűleg lanyhuló növekedési lendülettel kezdték a negyedik negyedévet a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok - Magyarország kivételével.



Az egyik legnagyobb londoni székhelyű globális pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics kedden ismertetett tanulmányában közölte, hogy az általa kidolgozott, GDP-súlyozással számolt összesített térségi gazdasági hangulatindex (ESI) átlaga októberben 107,4 volt a szeptemberben mért 107,5 után. A minimális visszaesés ellenére az októberi adat 11 havi mélypont.



A ház hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a térségen belül Magyarország ESI-indexe volt a legmagasabb ebben a hónapban, 120,4 ponttal az előző havi 116,6 után. A felhajtóerőt az építőipar, illetve az index ipari részkomponensei adták.



A Capital Economics londoni elemzői szerint az általuk használt térségi ESI-modell arra vall, hogy a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok növekedési pályája októberben irányt vett a 4 százalék alatti éves összevetésű ütemek felé a második negyedévben mért 4,3 százalékos, illetve a harmadik negyedévre valószínűsíthető 4 százalék körüli átlagos térségi GDP-bővülés után.



A ház Magyarországra, Csehországra, Szlovákiára, Lengyelországra, Horvátországra, Romániára, Bulgáriára és a balti köztársaságokra számítja ki saját súlyozott térségi gazdasági hangulati jelzőszámát az Európai Bizottság havi adataiból levezetve.



A Capital Economics londoni elemzői közölték: előretekintő számításaik alapján azzal számolnak, hogy a térség gazdasági növekedésének lendülete 2019-ben tovább lanyhul, mivel várakozásuk szerint a gyorsuló infláció és a kamatok ezt követő emelkedése - amelyhez az országcsoport egyes gazdaságaiban a költségvetési politika kevésbé ösztönző jellegűvé válása társul - hűteni kezdi a hazai keresletet, a régió exportját pedig mindeközben az euróövezet gyengébb aktivitása fogja vissza.



Más nagy londoni házak ugyanakkor továbbra is robosztus növekedést várnak Magyarországon, bár jövőre a magyar gazdaságban szintén a növekedés lendületének csökkenését valószínűsítik.



A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének európai feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzőstábja legutóbbi előrejelzésében az idei évre 4,4 százalékos, jövőre 3,7 százalékos növekedést jósolt a magyar gazdaságban.



Ezek javított adatok: a cég korábbi prognózisaiban 3,9 százalékos, illetve 3,3 százalékos magyarországi GDP-növekedés szerepelt erre a két évre, de az erőteljes második negyedévi adatok nyomán a ház nemrégiben emelte növekedési becsléseit.



A Morgan Stanley londoni elemzői is hangsúlyozták azonban, hogy jövőre - az EU növekedési ciklusával összhangban - a növekedési lendület valamelyes lanyhulásával számolnak a magyar gazdaságban is.