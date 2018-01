Magyar Hírlap - Varga Mihály: több milliárdos támogatáshoz jutottak tavaly a duális képzésben részt vevő cégek

A duális képzésben részt vevő tanulók gyakorlati képzését végző vállalkozásokat a kormány adókedvezménnyel és készpénzben nyújtott támogatásokkal is segíti, ez csak tavaly több mint 30 milliárd forintot hagyott a cégeknél - mondta el a Magyar Hírlapnak Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.



A lap szombaton megjelent szakképzési mellékletében közölt interjúban a miniszter leszögezte, hogy a szakképzés folyamatos fejlesztése nemzetgazdasági érdek, a magasan képzett munkaerő biztosítása nemcsak a vállalkozások, hanem a kormány célja is.



A legfrissebb adatok szerint a duális képzésben közel 53 ezer diák vesz részt, gyakorlati képzés jelenleg 7250 cégnél folyik.



A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakmaválasztást a kormány a hiány-szakképesítések rendszerének működtetésével segíti elő - emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy a piacképes szakmaválasztás a fiatalok alapvető érdeke is.



Varga Mihály elmondta azt is, hogy az állami felnőttoktatást végző 44 szakképzési centrumban az idei tanévet 52 ezren kezdték meg.