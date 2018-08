Magyar Idők - Parragh László: a keresetekre a dolgozókért folytatott verseny van hatással

Jelentősebb minimálbér- és garantált bérminimum-emelés jöhet jövőre is, ám a megváltozott munkaerő-piaci helyzet miatt a legkisebb kötelező keresetek szerepe egyre inkább csökken, mivel a dolgozók megtartásáért és toborzásáért folytatott harc miatt a cégeknek magasabb keresetekkel kell tartaniuk a versenyt - mondta Parragh László a Magyar Időknek.



A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a lap pénteki számában kifejtette, hogy a munkaerőért folytatott verseny miatt a nano-, mikro- és kisvállalkozások kivételével már jellemzően meghaladják a fizetések a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot is, de az ország bizonyos térségeiben még mindig magas a minimálbéresek aránya.



Úgy vélte, hogy mivel a minimálbéreknél jóval nagyobb mértékben nőttek az átlagfizetések, a jövőben egyre kisebb lesz a jelentősége az őszi bértárgyalásoknak.



A kamara vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett, a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleteknek a jövőben úgy kellene megállapodniuk, hogy a kisebb vállalkozások is ki tudják gazdálkodni az új bértömeget.



Parragh László szerint a dolgozókért folytatott verseny nemcsak a magasabb bérekhez járul hozzá, hanem a feketén adott jövedelem visszaszorulásához is. Ennek oka, hogy a munkavállalóknak ma már kevésbé kell aggódniuk amiatt, hogy állás nélkül maradnak, s van lehetőségük váltani, ha visszaélést tapasztalnak munkaadójuktól.