Magyar kereskedelmi központot nyitott Szijjártó Péter Sanghajban

Magyarország időben felismerte, hogy a kínai piac óriási lehetőséget biztosít a jó minőségű magyar termékeknek és szolgáltatásoknak - nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Sanghajban a közmédiának, miután magyar kereskedelmi központot nyitott a Kína gazdasági központjának számító városban.



A tárcavezető - aki a Sanghajba látogató magyar miniszterelnöki delegáció tagja - kifejtette: Magyarország időben felismerte az új világgazdasági folyamatok jelentőségét, valamint azt, hogy immár nemcsak Nyugatról Keletre áramlik a tőke olcsó munkaerőt keresve, hanem a modern kori ipari forradalom zászlóshajói a legújabb technológiai színvonalat képviselő nagy távol-keleti vállalatok, amelyek egyre nagyobb piaci részesedésre tesznek szert Európában és Észak-Amerikában.



Szijjártó Péter hangsúlyozta továbbá: tavaly megdőlt a Kínába irányuló magyar export abszolút rekordja, amikor a 2,7 milliárd dollárt is meghaladta a kivitel összege. Azonban a kínai piaci lehetőségekért állandó harc zajlik - mutatott rá -, a világ minden országának minden gazdasága pályázik a leggyorsabban növekedő gazdaság által kínált piaci lehetőségekre.



Ezért döntöttek úgy, hogy Kína gazdasági fővárosában, Sanghajban egy nagy magyar kereskedelmi központot nyitnak, amely több mint 1700 négyzetméteren ad lehetőséget magyar termékek bemutatkozására, és amely biztosítja magyar kis-, közepes és nagyvállalatoknak is, hogy a megfelelő tárgyalási infrastruktúra, piackutatások és partnerek rendelkezésre álljanak - közölte a külgazdasági és külügyminiszter.



Jelezte, hogy emellett Kína hat további nagy, egyenként tízmilliónál is több lakosú városában szintén nyitnak kereskedelmi képviseletet. Így Kína hét legfontosabb gazdasági gócpontjában lesz kereskedelmi központ, ami biztosítja magyar vállalkozásoknak a kínai piacon való érvényesülés lehetőségét.



Azt is látni kell - folytatta Szijjártó Péter -, hogy a kínai vállalatok továbbra is határozottan érdeklődnek a magyar beruházási, befektetési lehetőségek iránt, ami hatványozottan igaz az autóiparban. Ezzel kapcsolatban közölte: küszöbön áll egy megállapodás a világ egyik legnagyobb kínai autóipari beszállító vállalatával. Egy jelentős, több mint 110 millió dolláros kelet-magyarországi beruházásról van szó, amely a vállalat első Kínán kívüli gyártási központja lesz - ismertette.



A részleteket és a vállalat nevét hamarosan nyilvánosságra hozzák - jelezte.