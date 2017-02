Magyarországon is elindult a PayPal.Me személyek közötti pénzküldő szolgáltatás

A PayPal MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a PayPal.Me szolgáltatás segítségével bárkitől egyszerűen igényelhetünk pénzt egy általunk létrehozott egyedi link elküldésével. A biztonságos link küldése minden webes felületen működik, így a fizetési igény emailben, chat ablakban, vagy például közösségi média posztban is eljuttatható a címzettnek. A fogadó félnek a fizetéshez nincs más dolga, mint a kapott linkre kattintani és belépni a PayPal fiókjába.



Az innovatív pénzügyi szolgáltatással a PayPal egyszerű megoldást kínál magántermészetű tranzakciók lebonyolítására, de - mivel a létrehozott link egy vállalat nevével is egyedivé tehető - megoldás lehet a mikro-, a kis-, vagy a középvállalkozások, és nonprofit szervezetek számára is - írták.



A PayPal.Me igénybe vételekor a fizetéshez nincs szükség a 16 számjegyű bankkártya szám, vagy más adatok megadására. Lehetőséget nyújtanak a PayPal egyenleg, bankszámla, betéti kártya, vagy hitelkártya terhére történő fizetésre. A felhasználók adatait a pénzügyi szolgáltató a PayPal.Me link küldése esetén sem osztja meg a másik féllel, és 100 százalékban garantálja a jogosulatlan tranzakciók visszatérítését. A szolgáltatás PayPal fiókkal rendelkező felhasználók számára vehető igénybe.



Magántermészetű tranzakciók esetében a PayPallel történő a pénzküldésnek nincsenek költségei, amennyiben a számlatulajodonos PayPal egyenleget, vagy bankszámlát használ az utaláshoz.



Az árucikkekért, vagy szolgáltatásokért kapott kifizetések fogadásának díja egységesen a tranzakciós összeg 3,4 százaléka plusz 90 forint. Amennyiben a havonta fogadott összeg magasabb mint 700 ezer forint, a számlatulajdonos kedvezményes kereskedői tranzakciós díjra jogosult.



A PayPal a New York-i Nasdaq értéktőzsdén jegyzett internetes pénzügyi szolgáltató. A PayPal éves árbevétele 2015-ben 9,25 milliárd dollárt ért el, 2016-ban már 10,84 milliárd dollárra emelkedett.