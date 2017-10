Már 55 foglalkozásban lecserélhetnék az embereket automatizációval

A cégek visszajelzései alapján nem valószínű, hogy a jelenleg elérhető olcsó emberi munkaerőt a közeljövőben kiváltanák drágább technológiákkal, egyelőre ez nem érné meg - hangsúlyozta Nábelek Fruzsina, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) elemzője a keddi Népszavában.



Az automatizáció Magyarországon a munkahelyek 12 százalékát válthatná ki, ami több mint félmillió foglalkoztatottat érintne a GVI elemzése szerint. E szerint már 55 foglalkozás kiváltható lenne az új technológiák bevezetésével. A szakmák 33 százaléka ipari, 20 százaléka irodai, adminisztratív jellegű.



Ám ez csak elmélet: hogy mindez a valóságban is így alakul-e, az attól is függ, hogyan reagálnak a cégek - emelte ki Nábelek Fruzsina, aki szerint munkaerőhiánnyal főként a kisebb, 20-49 főt foglalkoztató cégek küzdenek, nekik pedig nincsenek forrásaik a drága technológiák bevezetésére.



Egyes régiókban a többihez képest olcsó a munkaerő, így ezekben kétszer is meggondolják, hogy lecseréljék-e az embereket drága gépekre. Inkább küzdenek a munkaerőhiány okozta gondokkal, a fogékonyabbak viszont érdeklődnek a HR-esek új megoldásai iránt. Egyre többen belátják, hogy a tehetséges szakemberekért folyik a verseny, s aki nem tudja őket megnyerni, lemarad a piaci versenyben - fogalmazott Tóth Gergely, a HR-Fest alapítója.