Már a harmadik bank ment csődbe az idén az USA-ban

Három bank ment csődbe idén eddig az Egyesült Államokban.



Az állami betétbiztosítási alap (FDIC) honlapján szereplő adatok szerint két pénzintézet januárban, a harmadik márciusban húzta le a rolót. Januárban a New Jersey állambeli Harvest Community Bank és az illinoisi Seaway Bank and Trust Company, márciusban pedig Utah állambeli Proficio Bank ment csődbe.



Tavaly öt bank ment csődbe az Egyesült Államokban, ezzel a 2007 óta bezárt pénzintézetek száma közel ötszázra nőtt. Szeptemberben az Arkansas szövetségi államban bejegyzett Allied Bank, augusztusban a georgiai The Woodbury Banking Company, májusban a pennsylvaniai First CornerStone Bank, áprilisban a Tennessee állambeli Trust Company Bank, márciusban pedig a wisconsini North Milwaukee State Bank zárt be.



2015-ben nyolc bank ment csődbe az Egyesült Államokban; 2014-ben még tizennyolc, egy évvel korábban pedig huszonnégy banknak kellett végleg bezárnia.



A csődhullám hét éve tetőzött, a bezárt bankok száma 2010-ben 157-re nőtt az egy évvel korábbi 140-ről. Hat éve 92 bank ment csődbe, öt éve 51. A 2007 vége óta csődbe jutott bankok száma csaknem ötszáz.



A betéttulajdonosokat fejenként 250 ezer dollárig (mintegy 73 millió forint) biztosítja az amerikai betétbiztosítási alap.