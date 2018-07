Már biztos: drágul a kenyér - Kilónként öt forinttal emelnék a malmok a liszt árát

Augusztus–szeptemberben a malmoknak meg kell próbálniuk elismertetni a kilónkénti ötforintos lisztáremelést, ellenkező esetben megszűnik az iparág minimális nyeresége és banki finanszírozhatósága – mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. A szakember szerint a körülbelül ötforintos lisztáremelés a lakosságnak sem okozna nagy terhet. Ez az évi fejenkénti nyolcvankilós lisztfogyasztással számolva egy főre négyszáz forint többletköltséggel járna.



A cégvezető szerint, ha nem is a közeljövőben, de öt–tíz éves távlatban a magyarországi péksütemény- és kenyéráraknak fel kell zárkózniuk a nyugat-európai szintre, mert csak így élhet meg tisztességesen a malom- és pékszakma.



A várható áremelésről mi is beszámoltunk lapunkban, azt írtuk, a közeljövőben jelentősen drágulhatnak az alapvető élelmiszerek: a kenyér, a tej, a vaj és a tejföl. Gabonából kevesebb terem, a nyáron kevesebb takarmányt, de több vizet fogyasztó tehenek teje pedig felhígul, ezért kevesebb benne a zsír (2018. július 5.: A híg tejnek is mi isszuk meg a levét).



Németországban a pékségekben egy kiló kenyér 1,5–2 euró (487–650 forint), a nagyáruházakban 1 euró (325 forint). Az eurót a Magyar Nemzeti Bank csütörtöki középárfolyamán, 325 forinton számoltuk át.