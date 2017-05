Már csak hat nap az adóbevallásig

Az 1+1 százalékról dönteni is itt lehet a leggyorsabban – a rendszer használatához csupán ügyfélkapus regisztráció kell, amit még most sem késő nyitni.



Aki egyetért a NAV által készített adóbevallási tervezettel, nincs teendője. A postán érkezett dokumentumot sem kell visszaküldeni a NAV-nak, és nem kell az ügyfélszolgálatokra sem bevinni – ez automatikusan hivatalos adóbevallássá válik május 22. után.



Ha a fizetendő személyi jövedelemadó vagy egészségügyi hozzájárulás és ezek összege nem több mint 200 ezer forint, idén is kérhető részletfizetés, amit a bevallásban kell jelölni. Fontos az is, hogy ha valaki tavaly több önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban rendelkeznie kell, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást.



Amennyiben a NAV tervezetében visszaigényelhető adó szerepel, az utaláshoz meg kell adni vagy a bankszámlaszámot, vagy a postai címet, attól függően, hogy hova szeretnénk visszakapni az év közben többletként befizetett adót.