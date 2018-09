Matolcsy György: eljött Közép-Európa, a V4-országok ideje

Eljött Közép-Európa, eljött a V4-országok ideje, ma már ugyanis ezek az államok jelentik az EU gazdaságának motorját - hangsúlyozta Matolcsy György jegybankelnök az 56. Közgazdász-vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén csütörtökön, Debrecenben.A visegrádi országok gazdasági szerepét méltatva emlékeztetett, hogy az elmúlt években ebben a térségben a munkanélküliség csökkent, rugalmasság jellemzi a gazdaságpolitika, a monetáris politika, valamint a társadalompolitika területét is. Az Európai Unió dél-európai tagállamai (az úgynevezett ClubMed országok) ugyanakkor pont az ellenkező pályát futották be - jegyezte meg a Magyar Nemzeti Bank elnöke.Szavai szerint mindezt figyelembe véve is komoly kihívások állnak a visegrádi országok előtt: megoldást kell találni a demográfiai kihívásokra, a magas hozzáadott értékű termelésre kell ösztönözni a vállalatokat, és a felsőfokú oktatást is fel kell zárkóztatni a nyugati színvonalhoz.A további fejlődéshez pedig elengedhetetlen az észak-déli kereskedelmi integráció - mutatott rá Matolcsy György.Az MNB elnöke szerint a V4 országok súlya az elmúlt években jelentősen erősödött, mivel egységes szerkezetű felzárkózási pályán haladnak. A korábbi években az európai integráció gazdaságának 3 százalékát adták, mára ez 6 százalékra nőtt.Matolcsy György Debrecenre, a tanácskozás helyszínére utalva kiemelte: amikor az Audi Győrt választotta beruházása helyszínéül, eldőlt, hogy Magyarország a Nyugathoz tartozik, a BMW debreceni beruházásával a "kálvinista Róma" lesz Magyarország keleti gazdasági, pénzügyi és geopolitikai központja.Matolcsy György szerint Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével 2010 után az a kivételes lehetőség adódott, hogy Magyarország a politikai és a gazdaságpolitikai stabilitás, illetve a kedvező monetáris politika hatására fenntartható módon fel tud zárkózni a fejlett államokhoz.Matolcsy György jelezte: a fenntartható felzárkózáshoz a városok, illetve a régiók megerősödése is kell, a közép-kelet- európai térségben 10 olyan várost nevezett meg, amelyek együttműködése a jövőben kulcsfontosságú lesz, ezek: Varsó és Krakkó, Prága és Brno, Pozsony és Kassa, Ljubjana és Zágráb, Budapest és Debrecen.A jegybank elnöke jelezte: Debrecen első hallásra kakukktojásnak tűnhet, de szerencsés földrajzi helyzete indokolja ezt, hiszen négy geopolitikai makrorégió metszéspontjában terül el.Matolcsy György történelmi kitekintésben elmondta: az 1335. visegrádi királytalálkozóval indult a régiós siker, akkor a gazdagság aranyban, ezüstben, ásványkincsekben, illetve a globális kereskedelemben testesült meg, napjainkban az innováció, a kreativitás, a tehetség, a szorgalom, a szorgos munka jelenti a siker kulcsát. A Daimler, az Audi, vagy a BMW ezért választotta Magyarországot - tette hozzá.Rámutatott: az elmúlt évek egyik legfontosabb eredménye, hogy a foglalkoztatási folyamatokban is élen járnak a visegrádi államok, a V4 országokban a 15-64 éves korosztály foglalkoztatási aránya a legmagasabb az európai integrációban, illetve a fiatalkori munkanélküliségi ráta a legalacsonyabb az unióban, miközben a mediterrán tagállamok mutatói ezeken a területeken igen kedvezőtlenek, akárcsak a költségvetési és államadósság folyamatok a visegrádi térséggel összehasonlítva.Matolcsy György rámutatott: Magyarország számára a legnagyobb lehetőség egy új Eurázsia kialakulása, az új selyemutak révén az ország történelmi hátránya előnnyé válhat. Jelezte, hogy Debrecen közel van az új selyemúthoz, kiemelve, hogy a régió felzárkózásában segíthet a Via Carpathia észak-déli közlekedési hálózat kiépítése a Baltikumtól Lengyelországon, Szlovákián, Csehországon és Magyarországon át a Balkánig és az Adriáig.