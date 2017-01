Matrica kisokos: melyik utakat lehet ingyenesen használni?

az M0 autóút alábbi szakaszait: 1. számú főút és az M5 autópálya közötti szakaszt, M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és az M3 autópálya közötti szakaszt Megyeri híd (a 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakaszt);

M31 autópályát; - az M60 autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58. és 5826. számú utak között;

az M8 autópályát;

az M9 autóút 6. számú főút és az 51. számú főút közötti szakaszt;

az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakaszt;

az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakaszát.

2017-ben az úthasználati díjrendszerben nem történt jelentős változtatás: a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló rendelet módosításával az autósok számára fizetős utak köre 2017. január elsejétől csak az októberben átadott Hegyfalu-Csorna szakasszal Szombathelyig teljes hosszban elkészült M86-ossal bővült, más módon nem változott.Szombathely gyorsforgalmi kapcsolatának létrejöttével a kínálatból mostanáig hiányzó Vas megyei matrica bevezetése is lehetővé vált.2017. január 1-től a hatályos rendelet szerint az alábbi útszakaszokat lehet díjmentesen használni:Az alábbi megyékre lehetséges éves megyei matricát vásárolni (gyorsforgalmi díjköteles úthálózattal rendelkeznek): Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye. Három megyében nincs megyei matrica, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében.Az e-matrica vásárlás során fontos figyelembe venni, hogy a 2017-es évre vonatkozó éves országos és éves megyei úthasználati jogosultságot 2017. január 1-jén 00:00 órától lehet használni, abban az esetben is, ha azokat a 2016. december 8. és december 31. között idén első ízben bevezetett elővásárlás során váltották meg. Nem kell azonban az év elején aggódnia annak, akinek 2016-os országos éves vagy megyei e-matricája van, mivel ezen jogosultságok 2017. január 31-én éjfélig érvényesek. A 2016-ban megváltott havi jogosultságok viszont átnyúlhatnak a következő évre, azaz például egy 2016. december 28-án vásárolt havi matrica 2017. január 28-ig érvényes.Az e-matricát néhány kattintással meg lehet vásárolni az interneten keresztül az e-autopalyamatrica.hu oldalon, mobilról SMS-ben, applikációval, vagy személyesen a NÚSZ ügyfélszolgálati irodáiban és saját értékesítési pontjain (Rajka, Hegyeshalom), illetve az országszerte megtalálható viszonteladóinak bármelyikénél (pl.: benzinkutakon). Nagyobb flották esetében csoportos megrendelésre is biztosít lehetőséget az e-autopalyamatrica.hu oldalt üzemeltető Biorobotok Informatikai és Adatfeldolgozási Kft.A gyakran előforduló felhasználói tévesztések elkerülése érdekében a vásárlás során mindig figyeljünk arra, hogy az e-matricát a megfelelő díjkategóriában váltsuk meg. Azzaz ennek megfelelően a D1 kategóriába nem tartozó minden személygépkocsira (pl. 7 főnél több személy szállítására alkalmas járművekre), a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra és a lakóautókra a D2 kategóriában kell megváltani az úthasználati jogosultságot. Nagyon ezt tudni, hiszen még akkor is pórul járhatunk, ha egyébként a D1 és D2 országos matricák ugyanannyiba kerülnek, mivel a hatályos díjrendelet értelmében a nem megfelelő díjkategóriában megváltott jogosultság is jogosulatlan úthasználatnak számít és pótdíjfizetési kötelezettséget vonhat maga után. A helyes díjkategória a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés (J és S.1. mezők) alapján állapíthatók meg a legegyszerűbben.További fontos tudnivaló, hogy a vásárlás során, de még az e-matrica kifizetése előtt a díjkategória mellett okvetlenül ellenőrizzük a rendszám, felségjelzés helyességét is, és az érvényességi időt úgyszintén.Érdemes kiemelni, hogy az e-matricát minden esetben előre, a díjköteles szakaszra való felhajtás előtt szükséges megváltani, utólagos díjfizetésre nincsen lehetőség. Az akár néhány perccel később megváltott e-matrica is jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után, a hatóság a legritkább esetben tekint el a pótdíj beszedésétől. A büntetés szinte automatikus: az ellenőrző rendszer a kamerák alatt és mellett elhaladó autóról a rendszáma alapján azonnal megállapítják, rendelkezik-e érvényes e-matricával.