Matyi Dezső szerint nem megmenteni, hanem megszerezni akarják az Alexandra vagyonát

A pécsi nagyvállalkozó ezt arra reagálva közölte az MTI-vel, hogy a Rainbow Üzletlánc Kft. átvilágítását végző PD Consulting Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Somogyi Ferenc csütörtökön bejelentette: befektetőt keres az országszerte ötvenhat Alexandra-könyvesboltól álló hálózatot működtető cég és mintegy 350 munkavállalójának megmentése érdekében.



Matyi Dezső közleményében úgy fogalmazott: a PD Consulting célja nem az Alexandra-hálózat, a munkavállalók és a magyar könyvpiac 20-25 százalékát uraló eladótér megmentése, "hanem annak jogellenes megszerzése, eladása, és a vételár eltüntetése".



Matyi Dezső cáfolta Somogyi Ferencnek a Rainbow Kft. gazdálkodását szabálytalannak minősítő nyilatkozatát, kijelentve, hogy a cég pénztárkezelése szabályos.



Azt is cáfolta, hogy a gödöllői Wolf CRS Kft. korábban "mentőövet nyújtott" volna cégének, és hozzátette, hogy a Könyvbazár Kft. Somogyi Ferenc állításával szemben nem halmozott fel tartozást a Wolf CRS Kft.-vel szemben.



A nagyvállalkozó szerint a Wolf CRS Kft. "hamisított üzletrész adásvételi szerződésekkel" lépett be tagként a Rainbow Kft.-be a 2016. szeptember elsejei taggyűlésen. Hozzáfűzte, hogy a Rainbow Kft. 50 százalékos üzletrészéért "egyetlen fillért" sem fizettek; az ügyben büntetőeljárás folyik.



A Könyvbazár Kft. ügyvezetője beszámolt arról is, hogy cégének könyvkereskedelmi partnerei felé 2,4 milliárd forintos adóssága áll fenn, amely abból ered, hogy a Rainbow Kft. "a Könyvbazár Kft.-től átvett, általa értékesített könyvek hozzá befolyt vételárát nem fizeti ki".



Somogyi Ferenc, a PD Consulting ügyvezetője csütörtökön azt közölte, hogy cége Matyi Dezső korábbi vállalkozása, a Pécsi Direkt Kft. felszámolása után létrehozott nagykereskedelmi társaság, a Könyvbazár Kft. átvilágítását végezte 2016 júliusától a tulajdonosok megbízásából. Az auditot később kiterjesztették az Alexandra-üzletlánc könyvesboltjait üzemeltető Rainbow Kft.-re is, ahol "átláthatatlan pénzügyi működést" tártak fel. A cégek átvilágítása során több szabálytalanságra bukkantak, tavaly decemberben és idén januárban három büntető feljelentést is tettek költségvetési csalás és sikkasztás miatt.



A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének (MKKE) korábbi tájékoztatása szerint a Matyi Dezső vezette Könyvbazár Kft. hárommilliárd forintot meghaladó adósságot halmozott fel könyvkereskedelmi partnerei felé. A kiadók túlnyomó többsége már visszahívta könyveit az Alexandra bolthálózatából, és a szerződések szerinti 30-60 nap leteltével peres úton próbálja behajtani a Könyvbazár Kft. tartozásait.



A Világgazdaság szerdai számában azt írta, hogy a MKKE hárommilliárd forintos állami beavatkozást kért, amivel az Alexandra bolthálózat fizetésképtelenné válása után megakadályozható lenne a könyves piac összeomlása.