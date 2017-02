Még egy hónapjuk van a vállalkozásoknak jegyzett tőkéjük megemelésére

A jogász azt mondta, megvannak a hagyományos lehetőségek: lehet készpénzt befizetni vagy apporttal emelni, de vannak készpénzmentes megoldások is. Az új polgári törvénykönyv lehetőséget ad arra, hogy a társaság elhalassza a befizetést, illetve ne feltétlenül pénzben bocsássa rendelkezésre.



Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy most csak arról határoz a kft. tulajdonosi köre, hogy megemeli a tőkét, akár 3 millió forintra, de most akár egy fillért sem fizet be, és a fizetési határidőt is "kitolhatja" évekre, sőt évtizedekre. Korlát ebben az esetben, hogy egészen addig, amíg a plusz befizetést nem teljesítik, addig nem fizethet osztalékot a társaság, illetve a hiányzó tőkerész erejéig korlátlan felelőssége is van a tagoknak.



Ha viszont feltöltődik ez az osztalék, és eléri a már befizetett összeggel együtt a 3 millió forintot, akkor új lehetőségként az eredménytartalékból lehetőség van a jegyzett, de be nem fizetett tőkerészbe történő átvezetésre. Tehát a társaság most határoz, és később termelteti meg a céggel a befizetendő tőkét, és bocsátja rendelkezésre az eredménytartalékból - magyarázta Szarvas Júlia.



Ha a cégek nem fizetnek határidőig, a cégtörvény általános szabályait érvényesítik. Először fizetési felszólítást küldenek, s ha ezután sem teljesítik a tőkebefizetést, pénzbírság jöhet, végső esetben akár a megszüntetésről is határozhat a cégbíróság - fejtette ki az ügyvéd az M1-en.