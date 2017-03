Még mindig sokan félnek a szürkehályog-műtéttől

A klinika kutatócsoportjának közelmúltban elvégzett reprezentatív felméréséből az is kiderült, hogy Magyarországon több mint 12 ezer ember vakult meg a szürke hályog miatt. Ennek megelőzésére érdemes rendszeresen szűréseken részt venni, valamint az egyik szemet eltakarva időnként önvizsgálatot tartani - hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem egyik tanszékvezetője. Nagy Zoltán Zsolt hozzátette: a műtét mindössze 10-15 percet vesz igénybe, biztonságos, és időseknek sem megterhelő.



Az egyetem tanszékvezetője tévhitnek nevezte, hogy meg kell várni, amíg a hályog "megérik": a korszerű műtéti eszközökkel a betegség minden stádiumban operálható. Kiemelte azt is, hogy bár a betegség jellemzően az idősebb korosztályt érinti, a modern életvitel miatt egyre korábban romlik a látás, és a szürke hályog is hamarabb kialakulhat. Mivel a várható élettartam folyamatos növekedésével emelkedik a veszélyeztetettek, illetve érintettek száma is, a cél az, hogy tíz éven belül másfélszeresére növeljék a műtéti kapacitást - mondta Nagy Zoltán Zsolt.



Németh János, a Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért elnöke elmondta, évente végeznek ehhez hasonló felméréseket, korábban például a cukorbetegség okozta látásromlást vizsgálták a lakosságban, a jövőben pedig a szemüveghasználat problémáit, fejlesztendő területeit fogják felmérni. A program célja az is, hogy minél többen minél nagyobb támogatáshoz jussanak szemüveg vásárlásánál, ezzel kapcsolatban már folynak az egyeztetések a minisztériummal - írta a Magyar Idők.