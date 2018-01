Még nincs dráma, de két-három héten belül szükség lenne fagyra

Ha két-három héten belül nem jön az igazi tél, az mennyiségi és minőségi csökkenést okozhat a hazai gyümölcstermesztésben - mondta a Világgazdaságnak a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke.



Apáti Ferenc szerint az enyhe időjárás nem okoz különösebb gondot, mivel január elején még mélynyugalomban vannak a gyümölcsfajok. Ha a következő két-három hét is ilyen enyhe lesz, és azután üt be egy mínusz 20 fokos fagy, az már károkat okozhat az állományban - olvasható a lap keddi számában.



Egyelőre növényvédelmi gondok sincsenek, bár az is igaz, hogy az enyhe tél kedvez a levéltetvek és az atkák áttelelő tojásainak, ahogy a főleg a gabonatáblákat károsító mezei pockoknak is. Ezeket a kártevőket egy komolyabb, huzamosabb ideig tartó fagy képes érdemben gyéríteni. A csonthéjasoknál a hektáronkénti 150-250 ezer, a körténél 200-300 ezer, az almánál pedig 500-600 ezer forintos védekezési költségen 10-20 százalékot is lehet spórolni, ha a tél elvégzi a megfelelő gyérítést - enyhe tél után ugyanekkora a védekezésre költött többletköltség is.



Még nem aggódnak a gabonatermesztők sem. Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta: a hótakaró nélküli mínusz 20 fok veszélyesebb lenne, az egyes helyeken virágzó repce pedig majd lefagy és újra kihajt, ez még nem okoz károkat.