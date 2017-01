Megbírságolta a jegybank a Magyar Cetelem csoportot

Az MNB pénteki közleményében ugyanakkor kiemelte, hogy a feltárt jogsértések nem hordoznak rendszerkockázatot és nem veszélyeztetik a bankcsoport megbízható működését.



A jegybanki vizsgálat megállapította, hogy a Magyar Cetelem Bank a hitelkockázat-kezelésnél nem minden esetben tartotta be a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóhoz (JTM) előírt eladósodottsági korlátot, valamint a felmentési eseteket sem alkalmazta megfelelően. Nem minden esetben végezte el az adóstársak adósminősítését, továbbá egyes hitelkonstrukcióknál a belső szabályozás is hiányos volt. Emellett tőkeszámítási, informatikai biztonsági, számviteli és adatszolgáltatási hiányosságok is felmerültek a társaságnál.



Az ONEY Magyarország Zrt. vizsgálata során a jegybank az informatikai rendszer egyes biztonsági, hozzáférési és adminisztratív problémáit állapította meg.



A MNB kötelezte a pénzügyi intézményeket, hogy legkésőbb március 31-ig szüntessék meg a feltárt hiányosságokat.



A jegybank 14,5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Magyar Cetelem Bankkal, 4 millió forintot az ONEY Magyarország Zrt.-vel szemben.



Mindkét társaságnál súlyosító körülmény volt a szabályszegések egy részének a társaságok működése szempontjából nem egyedi, hanem rendszerszintű jellege, illetve jórészt jelentős és magas kockázati súlya, a Magyar Cetelem Bank esetében pedig a szabályok megsértésének ismétlődése.



Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a vizsgálat nem tárt fel ügyfél-érdeksérelmet, továbbá a társaságok együttműködő magatartást tanúsítottak és a feltárt hiányosságok orvoslására azonnali intézkedéseket tettek - áll az MNB közleményében.