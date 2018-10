Megduplázódott a lakásépítések száma 2015-höz képest

Az elmúlt három évben megduplázódott a lakásépítések száma Magyarországon, az 5 százalékos kedvezményes lakásáfa teljesen átalakította az építkezések ütemét - mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az M1 aktuális csatornán hétfőn.



Balogh László hozzátette: a beruházók és lakásfejlesztők 2019 végéig, a kedvezményes lakásáfa lejártáig igyekeznek befejezni az építkezéseket.



Elmondta: 2015 és 2016 környékén évszázados mélyponton stagnáltak a lakásépítési mutatók, azóta évente több mint 50 százalékkal nőtt a megépült lakások száma. A válság idején kevés új lakás épült, ezért akik új lakást kerestek azok a legjobb használt lakásokat kezdték felvásárolni a piacon, amely a használt lakások árát is megemelte.



Ha kellő számú új lakás épül, akkor az a használt lakások áremelkedését is kiegyenlíti - hangsúlyozta a szakértő.



Az új lakásokra egyre szigorúbb energiahatékonysági és műszaki követelmények vonatkoznak, így az építkezések a hazai lakásállomány átlagos minőségének fenntartásához is hozzájárulnak - fűzte hozzá Balogh László.