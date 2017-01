Megegyezett a béremelésről a SPAR a szakszervezettel

Tájékoztatásuk szerint a vállalat valamennyi munkavállalója magasabb fizetést kap az idei évtől.



A SPAR már 2016-ban is 4 milliárd forint bérfejlesztést hajtott végre, ez 2017-ben eléri a 7 milliárd forintot, amelyet a járulékcsökkentés csak kisebb mértékben, 1,5 milliárd forint erejéig kompenzál, a nagy része saját forrás - ismertették.



Közölték azt is, hogy a SPAR valamennyi dolgozója 2017-ben évi 100 ezer forintnyi készpénzes, béren kívüli juttatást kap. A vállalatnál több mint öt éve dolgozó munkatársak további évi 40 ezer forint értékű béren kívüli juttatást kapnak SZÉP-kártyán. Ezeken felül megmarad a dolgozók 13. havi juttatása is, amely egyedülálló a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban.



A közlemény idézi Maczelka Márk kommunikációs vezetőt, aki elmondta, a kevesebbet keresők kapják a legnagyobb emelést, a magasabb jövedelműek fizetése szintén jelentősen emelkedik, a bérfeszültség elkerülése érdekében pedig kiemelt figyelmet fordítottak a középvezetők bérének emelésére.



Sáling József, a KASZ elnöke hangsúlyozta, a kereskedelemben az állandósult létszámhiány, a nagy fluktuáció és a megnövekedett terhelés miatt nagy szükség van a jelentősebb béremelésre. Az érdekképviselet szerint a SPAR komoly lépést tett annak érdekében, hogy a munkavállalók bére nagy mértékben emelkedjen.



A tájékoztatás szerint a SPAR Magyarország 2017-ben is folytatja a beruházásokat új áruházak építésével - és ezzel együtt új munkahelyek teremtésével -, valamint a meglévő áruházak felújításával. Az idei beruházási keret meghaladja a 22 milliárd forintot, amelyet az osztrák családi tulajdonban lévő vállalat Magyarországon fektet be.