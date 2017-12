Megéri megváltoztatott munkaképességű embereket foglalkoztatni a cégeknek

Mintegy 39 milliárd forintos bértámogatást nyújt a kormány jövőre a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató, akkreditált cégeknek - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára pénteken Budapesten.



Czibere Károly a XI. kerületi Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatón közölte, a munkáltatók október 31-ig pályázhattak, közülük majdnem 350-en kaptak támogatást.

Az elnyert összeg hozzájárul ahhoz, hogy jövőre is megmaradjon a jelenleg is foglalkoztatott több mint 30 ezer megváltozott munkaképességű ember munkahelye - tette hozzá.



Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a fogyatékossággal élők is láthatóak, hallhatóak legyenek, és a társadalom aktív, egyenjogú és egyenrangú tagjaiként élhessenek. Az integráció legfontosabb eszköze a foglalkoztatás, ezért a kormány mindent megtesz azért, hogy egyre több megváltozott munkaképesség ember találjon munkát - jelentette ki.



Az elmúlt évek intézkedései közül kiemelte a rehabilitációs kártyát - az ezzel rendelkező munkavállalók után nem kell szociális hozzájárulást fizetni - és azt a döntést, amely szerint 2015 ősze óta az uniós értékhatárig mentesül a közbeszerzési törvény hatálya alól a védett munkahelyeken, megváltozott munkaképességű emberek által előállított árucikkek beszerzése vagy szolgáltatások megrendelése.



A rehabilitációs kártyával kapcsolatban megjegyezte, nemrég kibővítették a jogosultak körét, így nyolcezerrel emelkedett a kártyával foglalkoztatottak száma. Mindennek köszönhetően az elmúlt hat-nyolc évben duplájára, 16-17 százalékról 30 százalék fölé emelkedett a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája - mondta el az államtitkár.



Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a kormány húszmilliárd forintos európai uniós forrásból is segíti a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. Az egyik pályázat célja például a munkáltatók érdeklődésének felkeltése, egy másik pedig képzésekkel segíti a megváltozott munkaképességű emberek álláshoz jutását - ismertette az államtitkár.



Schanda Tamás úgy fogalmazott a kormány célja a teljes foglalkoztatottság elérése, ehhez pedig minden embernek lehetőséget kell teremteni arra, hogy megmutathassa, mire képes és munkájával hozzájárulhasson az Magyarország erősödéséhez.