Megkezdte második tanévét Szegeden a CITEC

A CITEC szélesíti képzési portfólióját, az elsősorban nem IT területről érkező jelentkezőknek szóló web- és Java fejlesztésre összpontosító képzéseik mellé több modulból álló 500 órás Hálózati és rendszeradminisztrátor képzést is indítanak, valamint masterclass képzéseket is kínálnak. Az utóbbiak intenzívek és elsősorban a már gyakorlott fejlesztőknek szólnak - indulásként három ilyen képzéssel is jelentkeznek.Modul rendszerben szervezik a képzéseket, az egyes modulok egy-egy jól körülhatárolható ismeretanyagot ölelnek fel. Ennek köszönhető, hogy az adott kurzus munka mellett 2—2,5 hónap alatt elvégezhető. Kiscsoportos gyakorlatorientált képzés folyik, így a szakma meghatározó fejlesztőiként dolgozó oktatók nagy figyelmet fordítanak a hallgatók mentorálására is.Már a tanulmányok közben is igyekszenek munkahelyet találni szerződött partner cégeknél a legjobb hallgatóknak – aki így helyezkedik el, aktuális modul tandíjának akár felét is visszakaphatja. A modulok közti szabad átjárás révén a hallgatók oktatóik tanácsára más, képességeikhez jobban illeszkedő területen folytathatják tanulmányaikat. Ha menet közben kiderül, hogy valakihez jobban illene egy másik terület, akkor anyagi veszteség nélkül átléphet a másik területre.A CITEC rendszere illeszkedik Szeged város ICT piaci stratégiájába is, akár olyan módon is, hogy a klasszikus iskolarendszerű oktatást kiegészítő, piaci alapú informatikus képzést biztosít. Ez szélesítheti a munkaerő piaci kínálatot.