Megnézhetjük és javíthatjuk az adóbevallásunk

Csongrád megyében 177 ezer magánszemélynek készült személyijövedelemadó-bevallási tervezet. Ezt a NAV a munkáltatók, kifizetők adatszolgáltatása alapján állította össze – tudtuk meg Némedi-Varga Éva megyei sajtóreferenstől. Hangsúlyozta, csak azoknak van teendője, akik a különféle kedvezményeket év közben nem, vagy nem teljes mértékben vették igénybe, illetve nem csak kifizetőtől származó jövedelmük van.



Abban a körben, amit nem lát a NAV, a legtipikusabb az ingatlanértékesítésből, bérbeadásból származó jövedelem – ezekkel a tervezetet ki kell egészíteni. Az új lehetőségnél azok vannak a legkedvezőbb helyzetben, akik ügyfélkapuval rendelkeznek. Ők a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a zöld eSZJA ikon mögött az ügyfélkapu-azonosítást követően elérik és megnézhetik a bevallási tervezetüket. Ha szükségesnek látják, módosíthatnak rajta, egyúttal rendelkezhetnek az 1+1 százalék felajánlásáról is. Nyilatkozhatunk a visszaigényelhető adót tartalmazó bevallásnál az utalási módról és a bankszámlaszámról is.



Más a teendő, ha befizetési kötelezettségünk van. A tervezet elfogadását követően azonnal tudunk bankkártyával fizetni, vagy éppen részletfizetést kérni, ha megfelelünk a törvényi feltételeknek.



Fontos, hogy azok is élhetnek az új felület adta online lehetőséggel, akik ezt követően, de legkésőbb a bevallási határidőig, május 22-éig ügyfélkaput nyitnak. Elsősorban tehát ügyfélkapu nyitására várják a NAV munkatársai az adózókat a Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság ügyfélszolgálatain. A szakemberek természetesen segítenek a tervezet értelmezésében, esetleges módosításában, kiegészítésében is.



Azokat az adózókat, akiknek feltétlenül szükséges tervezetüket megtekinteni, és azt kiegészíteni, a NAV hivatalból értesíti május 2-áig. Az ügyfélkapuval rendelkezőket elektronikusan, akiknek nincs, azok postán, tértivevényes levélben kapnak tájékoztatást teendőikről.



Aki március 16-áig kérte a tervezet papíralapú postázását, áprilisban számíthat a NAV küldeményére.