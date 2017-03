Megtévesztő hirdetés miatt 2 millió forintra bírságolta a Jófogás üzemeltetőjét a GVH

A GVH indoklása szerint a 2015 októberétől mobil alkalmazásban közzétett Csak a Jófogáson kiemelés azt üzente, hogy az érintett hirdetések kizárólag a Jófogás oldalán láthatóak, miközben azokat abban az időben más oldalakról is elérhették a fogyasztók.



Hozzátették, hogy a vállalkozás 2015. októberi sajtóközleménye is megtévesztő volt, mert annak alapján az üzletfelek abban bízhattak, hogy növekszik a portál ingatlanrovatának látogatottsága és ezzel emelkedik a hirdetések ár-érték aránya. A hirdetett kizárólagosság alkalmas lehetett arra, hogy a professzionális hirdetőket a hirdetés előnyeit és az azoktól várható eredményeket illetően megtévessze - írták.



A hivatal a bírság kiszabásakor a jogsértéssel érintett, a szolgáltatások értékesítési bevételekből indult ki. Enyhítő körülményként értékelték, hogy a vállalkozás már a versenyfelügyeleti eljárás alatt módosította kereskedelmi gyakorlatát, kiegészítő információval módosította a kiemeléseket, valamint kidolgozott kötelezettségvállalási nyilatkozatot nyújtott be a versenyfelügyeleti eljárás korai szakaszában és megvalósította vállalásainak egyes elemeit.



A GVH a 2015. november 19. és 2016. január 31. közötti időszakra megszüntette az eljárást.