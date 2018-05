Megveszi a hazai UPC-t a Vodafone

Telekom-vezérigazgató: stabil és megbízható a Magyar Telekom növekedése



A Magyar Telekom Nyrt. növekedése stabil és megbízható, a cég erős piaci és pénzügyi pozícióban van - mondta Christopher Mattheisen vezérigazgató a vállalat első negyedéves eredményeit ismertető sajtóbeszélgetésen szerdán Budapesten



Szabó János gazdasági vezérigazgató-helyettes kiemelte: látható, hogy az elmúlt időszakban a Telekom hozza a várt számokat, a jelentős piaci változások között is. Utóbbira példaként említette a Telenor tulajdonosváltását.



A szerdán bejelentett Vodafone-UPC tranzakcióról - amellyel a UPC Magyarország is a Vodafone-hoz kerül - Szabó János úgy vélekedett: egyelőre nehéz értékelni, hogy az egyesülés mit fog jelenteni, mint ahogy azt is, hogy a Digi mobilpiaci belépése mikor következik be. A Vodafone egy ideje törekszik vezetékes infrastruktúra kiépítésére, azonban ennek az idei évre nem lesz számottevő hatása, mivel az eljárás várhatóan hosszabb időt vehet igénybe - tette hozzá.



Az idei évre nem látnak olyan hatást, amely jelentős befolyással lehetne a cég eddigi terveire, felkészülten várják a kihívásokat - jelezte. A Telekom 2018-ban éves szinten enyhén csökkenő, 600 milliárd forintos árbevételt, és nagyjából 190 milliárd forint EBITDA (kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti) eredményre számít változatlanul.



Kérdésre válaszolva elmondta: a versenyhivatali vizsgálat a Magyar Telekom és Telenor hálózatmegosztásáról még folyamatban van, erről érdemben nem tud nyilatkozni. Fenntartják, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak el.



A negyedévet értékelve közölte: a vezetékes szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközértékesítésben kiemelkedő növekedést értek el, és az ehhez kapcsolt szolgáltatások értékesítése is nőtt az első negyedévben. A mobil szegmensben az adatszolgáltatások húzták a bevételeket, ami kétszámjegyű volt az első negyedévben. Az üzleti szegmens bevételeiben bár visszaesésre számítottak, azonban az első negyedévben sikerült tartani az előző évet jellemző tartós növekedést.



Megerősítette, hogy a hálózatfejlesztéseket 2018-ban is folytatják, önerőből és a szupergyors internet programban elérhető támogatással egyaránt. Az első negyedévben 16 ezer háztartáshoz építették ki a nagysebességű vezetékes szélessávú hálózatot, ez gigabitképes optikai kábelt jelent. Idén mintegy 300 ezer háztartás lefedését tervezik. A CAPEX (beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba) költés a tervek szerint 90 milliárd forint lesz az idén.



Christopher Mattheisen vezérigazgató arról beszélt, hogy a vezérigazgató-váltás előre tervezett lépés volt, ezt a 2019-es tervezési időszak kezdetére időzítették, egy erős negyedévet követően. Rékasi Tiborról, az új vezérigazgatóról azt mondta: érett vezető, ideális választás, ezért nyugodt szívvel hagyja el a céget.



Rékasi Tibor - aki jelenleg még a lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettese - szerint a vállalatnál üzleti és lakossági területen megszerzett tudása segíteni fogja a jövőben. A stratégiai döntésekben már részt vett a korábbi években, ezért a személyi változás nem hoz új stratégiát. Legfontosabb hosszú távú törekvésük az ügyfelek minél magasabb szintű kiszolgálása változatlanul - tette hozzá.

A Vodafone csoport szerdán bejelentette, hogy 18,4 milliárd euróért felvásárolja a Liberty Global amerikai kábelszolgáltató cég németországi és közép-európai leányvállalatait.A brit mobilszolgáltató a Liberty Global cseh, magyar és román érdekeltségeit szerzi meg a németországi mellett.A Vodafone hangsúlyozta, hogy mobiltelefonos szolgáltatása a Liberty által nyújtott kábeltelevíziós és szélessávú internet szolgáltatással kiegészülve azt eredményezi, hogy létrejön az első igazi páneurópai társaság, amely képes lesz versenyre kelni olyan nagy, vezetékes üzletággal bíró riválisokkal, mint a Deutsche Telekom.Az ügylet az illetékes versenyhatóságok jóváhagyása után 2019 közepén zárulhat le.A brit mobilcég és az amerikai kábelszolgáltató már évek óta tárgyal egymással, és két és fél év után az idei év elején, februárban kezdődtek el újra az akvizíciós tárgyalások.Magyarországon a Liberty Global a UPC Magyarország tulajdonosaként van jelen 1989 óta.Tavaly a UPC Magyarország 9,7 százalékos árbevétel-növekedést ért el, az előfizetések száma 7,3 százalékkal nőtt, meghaladta a 2 millió 64 ezret. Az árbevétel tavalyi összegét a cég nem közölte, a nyilvános adatok szerint 2016-ban a társaság árbevétele 66,57 milliárd forintot tett ki.A UPC tavaly 17,6 milliárd forintot költött beruházásokra, 40 településen valósult meg hálózatépítés és fejlesztés. Így 2017 végén már az ország 347 településén, közel 1,8 millió háztartásban volt elérhető a szélessávú hálózata.A lakossági és üzleti ügyfelek száma 2017 végén már 850 ezer felett járt, ami több mint 27 ezres növekedés a 2016-os záróadathoz képest. A nagysebességű internet előfizetések száma közel 40 ezerrel nőtt, és meghaladta a 664 ezret tavaly. A digitális és analóg televízió előfizetések száma is 683 ezerre bővült, ami közel 20 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A mobil előfizetések száma december végén meghaladta a 88 ezret, 25 ezer 900 új előfizetést kötöttek tavaly.