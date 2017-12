Megyei gazdaság: megjelent a Délmagyarország és a kamara TOP 100-as kiadványa

A kiadvány a megye legnagyobb cégeinek tavalyi eredményeibe nyújt bepillantást, melyet a kamara a NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, a KSH Szegedi Főosztálya, valamint az Enterprise Europe Network Dél-alföldi Irodája együttműködésével készített el. Ebben az évben először a kamara kiadónkkal, a Lapcom Zrt-vel közösen szerkesztette a TOP 100-at. Ez az eddigiektől eltérően, magazinos formában, tetszetős külsővel és átláthatóan nyújt bepillantást a megye gazdasági teljesítményébe.A rendezvényen Nemesi Pál , a kamara elnöke elmondta, a megye fejlődési üteme szerényebb, mint az országos adat, GDP-t tekintve nyílik az olló. Szerinte a külön-külön erőfeszítéseket, egyéni teljesítményeket minél jobba össze kellene hangolni, ezeket egy irányba „állítani". Kérdés, mit tud ezen segíteni a kamara? Készül a jövőkép, ami egy formálódó módszertan és nem akarja megmondani felülről a biztos megoldást. – Ezzel együtt kellenek az ágazati példaképek, hogy ne a lemaradó régióban emlegessék a megyét és gazdaságát – fogalmazott az elnök, aki külön is hangsúlyozta az egyetemi potenciált. Gombár Gabriella , a Délmagyarország kiadójának értékesítési vezetője köszönetet mondott a kamarának a felkérésért, hogy idén először közösen készítsük el a TOP 100-as kiadványt. Ez az értékes elemzések mellett színesebb, érdekesebb lett a kamara vezetőivel, és a megye gazdasági életében meghatározó vállalkozások vezetőivel készített beszélgetésekkel.– Köszönöm a NAV, és a KSH munkatársainak, hogy időben, jó minőségben rendelkezésünkre bocsátották az anyagokat – fogalmazott Gombár Gabriella, hozzátéve, reméli, hogy jövőre egy újabb közös kiadvány fölött költhetjük el az üzleti reggelit. Martonosi János , a kamara kommunikációs munkatársa ezután egyenként szólította ki a megye legjobb teljesítményű vállalkozásainak vezetőit, képviselőit, s átadta nekik a TOP 100 kiadványt. Róluk csoportkép is készült, így néhány négyzetméterem kivételesen nagy gazdasági potenciál koncentrálódott néhány percre. Makó András , a NAV megyei vezetője az ügyfélbarát adóhivatalról beszélt, s megköszönte saját kollégáinak, illetve a kamara munkatársainak azt a munkát, amit az igényes kiadványba fektetek. Kiemelte, hogy legutóbb mindenkinek elkészítették az szja-bevallásokat, akik ezt kérték, s ez országosan több millió adózónak könnyítette meg az életét. Beszélt a NAV 2.0-ról, ami a szankcionálás helyett a támogatásra helyezi a hangsúlyt. Kiemelte, hogy a TOP 100-ban nincs kockázatos adózó. A gazdasági trend változásáról megtudtuk, a kereskedelem és a gépjárműjavítás beelőzte a feldolgozóipart, valamint a megyei nettó árbevétel héttizedét a TOP 100 produkáljaEzt követően Dobsa Tamás , a NAV vám- és pénzügyőri igazgató helyettese, valamint Kocsis-Nagy Zsolt, a KSH statisztikai tanácsadója mutatja be a kiadványt, elemezte saját területének adatait.