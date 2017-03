Mészáros Lőrinc újdonsült szállodalánc-tulajdonosként a külföldi piacon is terjeszkedne

KÉp: valasz.hu

A két tőzsdei társaság - az Opimus Group és a Konzum -, által érintett iparágakban itthon és a nemzetközi piacon is további terjeszkedést terveznek Mészáros Lőrinccel – nyilatkozta a Világgazdaságnak Jászai Gellért, a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója.Miután tavaly a Konzum csoport felvásárolta a Hunguest szállodaláncot, arra kért, vizsgáljuk meg, hogy illeszkednek-e az érdekeltségében lévő hotelek a Hunguest értékesítési rendszerébe, illetve vállalati struktúrájába, és ha igen, akkor üzemeltetnénk-e ezeket.Együttműködésünk első lépéseként a Balatonalmádiban lévő Bál Hotel and Resort már a lánc tagjaként működik, és egy általa régebb óta foglalkoztatott, kiváló szakembert is beválasztottunk az igazgatóságba - idézte fel a lapnak az együttműködés kezdeteit Mészáros üzlettársa. valasz.hu számolt be arról, hogy a Hunguest Hotels Zrt. október 13-i közgyűléséről szóló jegyzőkönyvéből az derült ki, hogy Leisztinger Tamás emberei kivonultak a társaság igazgatóságából és felügyelőbizottságából. Helyettük Mészáros Lőrinc és Tiborcz István lekötelezettjei érkeztek a testületbe - fogalmazott a lap.A lap szerint az alábbi összefonódások vannak az Igazgatóságban:Jászai Gellért – a Hunguestet (strómanként?) felvásárló Konzum-csoport képviselőjeSchmidl Péter – a hivatalosan is Mészároshoz tartozó szállókat üzemeltető Event-Immo Kft. vezetőjeSomlyai Zoltán – az immár a kormányfő vejéhez sorolt Mahart-ház új szállodaüzemeltető cégének (Pannon Tessera Hospitalis Zrt.) vezetőjeFelügyelőbizottság:Linczényi Aladin Ádám – a Jászai-féle Konzum-csoport embereMalasics András – a Mediaworks kiadóvállalatot (Népszabadság, Nemzeti Sport, Világgazdaság) megszerző, szintén Mészáros Lőrinc-közeli Opimus Group igazgatósági tagja

Jászai a Világgazdaságnak úgy fogalmazott, hogy a tulajdoni viszonyok teljesen áttekinthetők, mindenki saját néven vagy érdekeltségein keresztül szerzett az érintett cégekben különböző mértékű tulajdoni hányadot, és mivel az ügyletben tőzsdei cégek az érintettek, a folyamat mindenki számára nyomon követhető.Megállapodásuknak az volt a célja, hogy Mészáros Lőrinccel egységesítsék bizonyos iparágakra vonatkozó befektetéseiket.

Ez egy szoros és hosszú távra tervezett stratégiai partnerség, amely elsősorban a vállalatok által érintett területekre, azaz a turizmusra, az ipari, pénzügyi és tőkepiaci befektetésekre, az ingatlankezelésre és a médiára vonatkozik.

- mondta el Juhász.Az a tervük, hogy a megtermelt profitot visszaforgassák a társaságokba, a kisbefektetőknek nem kell attól tartaniuk, hogy kivezetik a cégeket a tőzsdéről.Arra kérdésre, hogy nem tart-e a politikai támadásoktól, amiért Mészárossal kezdett közös befektetésbe, az üzletember azt válaszolta:

Én ezzel a kérdéssel eddig sem foglalkoztam, és ez után sem szeretnék. Nem hiszem, hogy egy gazdasági racionalitáson alapuló döntést, amelyet természetesen befolyásolt az évtizedes baráti kapcsolatunk is Mészáros Lőrinccel, politikai felhangoknak kellene kísérniük.