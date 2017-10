Mi az alkalmazkodás hatékony módszere? Máté Krisztina a kamarában sikeres emberekről adott elő

Becsei Áron 1,5-2 évig dolgozik egyetlen karórán, igaz a világ leggazdagabb emberei is hajlandók érte elrepülni, vagy maga a mester viszi el nekik személyesen. Az mondják, a TOP 50-ben már egyenesen ciki, ha nincs valakinek Becsei órája, de hát ő ilyen kimérten csinálja. Mindezt Máté Krisztina, az elismert televíziós műsorvezető mondta szerdán Szegeden a kamarában, a Legyen B-terv! nevű rendezvényen.

Hagyományteremtő céllal rendezte meg a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Enterprise Europe Network szegedi irodája együttműködve az I. Vállalkozók Napját. A B-tervet járták körül a résztvevők, azt, hogy miből lehet felismerni, hogy változtatni kell, illetve mi az alkalmazkodás leghatékonyabb módszere.

Máté Krisztina Az első millióm története című műsorának apropóján érkezett Szegedre, ahol a beszélgetések tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel – interaktív formában. Kiderült, tulajdonképpen ő is egy újrakezdő. Amikor egyszer nagyon elege lett a tévézésből, azt hitte végleg kiszáll, de mégsem így alakult. Producerként ma is dolgozik, mellette tanít az egyetemen és viszi a családot a gyerekekkel.

54 sikeres emberrel készített interjút. - Szinte minden beszélgetőtársamról kiderült, hogy a szülei hagyták őket, azzal együtt, hogy ott volt a védőháló is, ha netalán zuhannának – mondta, hozzátéve, hogy azt is, aki kamaszként lila hajjal ment haza és a szülei azzal zavarták össze, hogy nem vettek tudomást a változásról. Kivételként név szerint is említette Gerendai Károlyt, a Sziget kitalálóját, akiben nem bíztak a szülei, ő azonban bebizonyított, hogy mégis boldogul az a copfos legény.



Az interaktív előadáson a közönséget is tesztelte és a sikeres vállalkozó tulajdonságait kérdezte. Röpködtek a jól ismert szavak: kitartás, tehetség, szorgalom, tudatosság, nyitottság, bátorság. Nem hangzott el ugyanakkor a becsületesség szó, miközben négy földrész 75 ezer vezetője évek óta ezt teszi az első helyre. Ennyire más országban élnénk? A hazai egy kicsit szólás-mondás mentalitás: ezeknek, viccelsz? Nem vagyok a magam ellensége.



Máté Krisztina beszélt a korrupcióról, és arról, hogy kiderült, gyermeke azért nem játszik a focicsapatban, mert nem fizet az edzőnek. Miközben mindenki tudja, hogy ez a módi. Ugyanakkor biztató jeleket is lát, a mai fiatalok már jól akarják érezni magukat, nem akarnak félni, gyűlölök az utasítást és az ellenőrzést, inkább együttműködve szeretnének dolgozni. Meg olyan környezetben, mint az online prezentáció készítésben vezető Prezinél lehet, ahol rollerezni is lehet az irodában és ingyen adja az automata a Túró Rudit.





Az esemény plenáris része mellett „szekciókban is folyt a munka". Ilyen volt a Jam Session is, ezen két sikeres vállalkozónak ugyanazokra a témákra, helyzetekre improvizálva kellett megoldási lehetőségeket találniuk. Így például a technológiai változásra, a munkaerő kérdésre, a válságkommunikációra, vagy éppen az agresszív versenytárs belépésére. Akik válaszoltak: Károlyi László, a Legrand Zrt. vezérigazgatója, az Üzleti évszakok c. könyv írója, valamint 2015 Példaképe, a LogMeIn-ből indult Sméja Miklós, a Research Institute Hungary Kft. ügyvezetője.



Az alkalmazkodás fontosságáról, és a vállalkozás életében bekövetkező változásokról női vállalkozókat kérdeztek egy kerekasztal beszélgetésen. A hölgyeket Karacs Rita, az Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány elnöke faggatta, beszélgetőtársai Füle-Barta Enikő, Radnóti-Márton Beatrix és Ződi-Sipos Mária voltak.

Szendvics Kísérőprogramként versenyre hívta a megye vendéglátó vállalkozásait a kamara, hiszen ebben az évben először rendezték meg a Vállalkozók szendvicse elnevezésű versenyt, ahol a szakmai díj mellett a közönség díját is elnyerhették az indulók. A szakmai kategóriáját az algyői Levendula Hotel és Étterem, míg a közönségdíjat a szegedi Anyám tyúkjai háztartási éléskamra és kifőzde nyerte.