Miből élünk? címmel indult felmérés - a válaszadás önkéntes - Pénzügyeinkre kíváncsi a KSH

Mi is kérdezünk

Portálunk, a delmagyar.hu előfelmérést végez, kiválasztunk a 190 kérdés közül néhányat, és ezeket feltesszük olvasóinknak is. Az eredmény nem lesz sem reprezentatív, sem tudományos, de szándékaink szerint egyfajta pillanatképet mutat majd arról, miből, hogyan élnek az olvasóink.

Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Csongrád és Mindszent mellett egyetlen község, Ásotthalom került bele abba a felmérésbe, amit a Központi Statisztikai Hivatal indított október elején, Miből élünk? címmel. A kérdezőbiztosok érzékeny területről érdeklődnek, a háztartások pénzügyeiről, a fogyasztásáról, a hitelekről és a megtakarításokról. Nem csoda, hogy ugyanebben a témakörben elvégzett 3 évvel ezelőtti felmérésnél csupán 36 százalékos volt a válaszadási hajlandóság.– Ameddig nem túl személyes a kérdés, szívesen válaszolok, de ha van rá lehetőség, inkább az internetes kérdőívkitöltést választom, mint azt, hogy a kérdezőbiztos bekopogjon hozzám – mondja Silló Ferencné nyugdíjas pénzügyes, aki korábban az egészségügy diagnosztikai területén dolgozott. Így meg is érti a felmérés szükségességét.A KSH munkatársai kérdeznek az ingatlanokról, a vállalkozásról és kíváncsiak a gépkocsira is, vagyis rendesen a zsebünkbe turkálnak, ezért fontos az önkéntes válaszadás. Országosan 345 települést választottak ki, és 15 ezer háztartást keresnek majd fel a KSH munkatársai. Megyénkben 469-et, ebből legtöbbet, 281-et Szegeden, legkevesebbet, 14 családot Ásotthalmon. Ekkora minta nem elég a megyei szintű adatokra, csak régiósakat tud majd végeredményként közölni a KSH. Aki nem akar 30-60 percet beszélgetni a kérdezőbiztossal, választhatja az online kitöltést is. Az interneten október végéig lehet válaszolni, a személyes interjúk december közepéig tartanak. A háztartásokat felkeresők fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, és hivatalos felkérő levelet juttatnak el a mintába bekerült háztartásokhoz.Ezt a zsebben turkálást az eurót használó országok már 2011-ben megcsinálták, mi 3 éve csatlakoztunk a felméréshez. A most kapott adatok jól összehasonlíthatók majd a 2014-essel. És ami legalább olyan fontos, más országokéval, az Unió ugyanis 190 kérdést kötelezően előír, amihez lehet még választani néhány országspecifikusat.A csütörtöki sajtótájékoztatón Jamalia Natalie, a KSH életszínvonal-statisztikai osztályvezetője ki is emelt néhány érdekes eredményt a 3 évvel ezelőtti felmérésből. A családok 37 százalékának volt valamilyen adóssága, ami azért figyelemre méltó, mert ezzel a 40 százalékos uniós átlagnál kedvezőbb pozícióba voltunk. Kiderült az is, hogy a háztartások 13 százaléka többet költ a befolyt jövedelemnél, 62 százalék addig nyújtózkodik, ameddig a takaró ér, és csak minden negyedik család tud megtakarítani. Ez a felmérés szerint az Európai Unióban nálunk a második legmagasabb, 84,2 százalékos a magántulajdonú házak, lakások aránya – vagyis a privatizációval rendesen átestünk a ló túlsó oldalára.